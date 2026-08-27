Violento ataque en Catamarca: un herido hospitalizado y un aprehendido

El desarrollo de los acontecimientos comenzó en horas de la tarde, específicamente a las 15:00, momento en el cual se activó un protocolo de seguridad tras una solicitud formal emitida por el SAE-911. Ante este pedido de intervención, numerarios pertenecientes al COEM-Kappa se desplazaron de manera inmediata hacia el sector urbano comprendido, operando de forma coordinada con sus pares de la Comisaría Sexta. Las fuerzas de seguridad convergieron puntualmente en la calle Comodoro Rivadavia al 900, un punto geográfico estratégico donde se desplegó el operativo que derivó en el procedimiento de rigor.

La aprehensión del presunto agresor y la asistencia a la víctima

Una vez constituidos en la dirección mencionada, los efectivos policiales procedieron a la aprehensión de un hombre de 32 años de edad, identificado con el apellido Chañapi. De acuerdo con la reconstrucción temporal de los hechos, este sujeto momentos antes habría protagonizado un episodio de violencia al agredir físicamente a otra persona. A raíz de las lesiones sufridas por el ataque, la situación demandó la presencia de profesionales de la salud. De forma inmediata, personal médico del SAME se hizo presente en el lugar para brindar las primeras atenciones sanitarias, culminando con el traslado de la víctima hacia el Hospital San Juan Bautista para una evaluación y tratamiento médico más complejos.

Medidas judiciales y situación procesal del imputado

Tras concretarse la medida de fuerza y neutralizada la situación en la vía pública, el procedimiento policial ingresó en su etapa administrativa y judicial. El aprehendido quedó formalmente alojado en la dependencia policial, lugar donde permanecerá recluido mientras se sustancia el sumario correspondiente. La causa quedó a disposición de la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Oeste, autoridad competente que asumió la dirección de las actuaciones y desde donde se impartieron las directivas precisas con las medidas a seguir en el marco de la investigación penal en curso.