Dos aprehendidos por robarle la pelota a un profesor de la UNCA

Dos personas fueron aprehendidas en la zona norte de la Capital, luego de un procedimiento realizado en inmediaciones de la Universidad Nacional de Catamarca (UNCA). Se trata de una mujer de apellido Sarmiento, de 32 años, y de un hombre de apellido Usandivares, de 41 años, quienes habrían sido sorprendidos momentos antes mientras llevaban una pelota de fútbol que pertenecía a un profesor que enseñaba ese deporte en la cancha de la casa de estudios.

El procedimiento tuvo lugar en la calle Maipú Norte, en un sector próximo a la Universidad Nacional de Catamarca, y fue llevado adelante por efectivos del Grupo de Acción Operativa (GAO).

Tras la intervención policial, efectivos de la Comisaría Cuarta, dependencia a la que corresponde la jurisdicción, dieron participación a la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Oeste, desde donde se impartieron las medidas que deberán cumplimentarse en el marco de las actuaciones.

El procedimiento

El hecho se registró en la calle Maipú Norte, en inmediaciones de la Universidad Nacional de Catamarca, un sector en el que intervino personal del Grupo de Acción Operativa.

De acuerdo con la información suministrada, los efectivos procedieron a la aprehensión de dos personas que, momentos antes del procedimiento, habrían sido sorprendidas llevando una pelota de fútbol propiedad de un profesor. El elemento pertenecería a un docente que se encontraba enseñando el deporte en la cancha de la UNCA, circunstancia que derivó en la posterior intervención del personal policial.

Intervino la Comisaría Cuarta

Debido a la jurisdicción en la que se produjo el procedimiento, tomaron intervención efectivos de la Comisaría Cuarta. Desde esa dependencia se avanzó con las actuaciones correspondientes y se dio conocimiento de lo ocurrido a la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Oeste.

La autoridad judicial tomó intervención en el caso y, de acuerdo con la información oficial, desde allí se impartieron las medidas que deberán cumplimentarse.

De esta manera, el procedimiento quedó sujeto a las disposiciones establecidas por la Fiscalía de Instrucción correspondiente, mientras continúan las actuaciones vinculadas con la aprehensión de las dos personas.