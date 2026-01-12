Catamarca: Un hombre fue aprehendido por un robo a una dependencia pública

Un hombre fue detenido este lunes por haber cometido un robo en una dependencia pública.

Segun informacion policial, un hombre de apellido Reartes, de 36 años de edad, fue sindicado de haber sido el autor del robo en las instalaciones de la Superintendencia de Seguros, en avenida Guemes. De acuerdo a la denuncia, del lugar se sustrajo un monitor de PC marca Philips y un teclado Aitech.

El autor fue detenido esta madrugada alrededor de las 05:30 por efectivos de la Comisaría Décima en la calle 9 de Julio y Buenos Aires. Tras esto, lograron recuperar los elementos sustraídos que quedaron en calidad de secuestro

Mientras tanto, Reartes quedó alojado en la seccional donde esperara las medidas de la Fiscalía de Instrucción