Catamarca: imputaron y seguirá detenido un acusado por violar una perimetral

La Justicia de Catamarca indagó e imputó a un individuo por los delitos de lesiones leves calificadas y desobediencia a la autoridad, en el marco de una causa por violencia de género ocurrida en el barrio La Antena, según informó Radio Valle Viejo.

De acuerdo con la investigación, el acusado violó una restricción de acercamiento vigente e ingresó al domicilio de su expareja, donde la habría tirado al piso e intentado asfixiarla.

El expediente judicial da cuenta de que en octubre de 2025 el mismo sujeto había protagonizado otros episodios de violencia, lo que derivó en la imposición de la medida perimetral que luego incumplió.

Con la planilla de antecedentes incorporada a la causa, la Justicia deberá definir en las próximas horas si confirma la detención y ordena su traslado al penal de Miraflores, o si le concede la libertad bajo condiciones.