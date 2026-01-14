Catamarca: policías rescataron un caballo que cayó a un canal

Efectivos de la Comisaría de Sumalao protagonizaron este miércoles un operativo de rescate en el departamento Valle Viejo, tras ser alertados por la caída de un equino a un canal de riego en el barrio Los Plateados Este.

Al llegar al lugar, los numerarios constataron la presencia del animal dentro del canal y, junto a un joven de 18 años, iniciaron un arduo trabajo para lograr su rescate. Tras varios minutos de maniobras, el equino pudo ser retirado del agua.

Según se informó, el animal se encontraba en buen estado de salud, por lo que fue entregado posteriormente a su propietario, sin que se registraran mayores inconvenientes.