Catamarca: Precaución al circular por Ruta 1 en Las Chacritas

16 Enero de 2026 22.56

Vialidad Provincial informó que se debe transitar con extrema precaución por la Ruta Provincial N.º 1, a la altura de Las Chacritas, en el departamento Ambato, debido a un derrumbe que afecta la calzada.

Personal del organismo se encuentra trabajando en el lugar realizando tareas de limpieza y despeje, por lo que se recomienda a los automovilistas respetar la señalización preventiva y seguir las indicaciones del personal vial.

Desde el organismo solicitaron circular a baja velocidad y mantener la atención durante el tránsito por la zona hasta que finalicen los trabajos y se normalicen las condiciones de circulación.

Tags
Derrumbe Las Chacritas Ruta Provincial Nº1

