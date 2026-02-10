Catamarca: ras un rastrillaje, recuperaron dos celulares y otros elementos sustraídos

Conforme a una denuncia penal radicada en la Unidad Judicial N° 10, en la que una joven mujer de 27 años de edad manifestó que desconocidos habrían ingresado al interior de su domicilio y cometieron un ilícito, para luego darse a la fuga, tras averiguaciones practicadas, efectivos de la División Investigaciones de la Policía de la Provincia se constituyeron en un descampado situado en el barrio 60 Viviendas de la localidad de Santa Rosa, departamento Valle Viejo.

En el lugar y tras realizar un rastrillaje, los policías recuperaron dos teléfonos celulares, ambos marca Samsung, una (01) planchita y un (01) secador para cabello, que estaban ocultos entre la maleza de la zona, por lo que quedaron en calidad de secuestro, al igual que otra planchita, de color negro.

Finalmente, los investigadores dieron intervención a Peritos de la Dirección General de Criminalística, quienes llevaron a cabo tareas de su especialidad, tomando conocimiento de todo lo acontecido la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Este, desde donde se impartieron las medidas a seguir.