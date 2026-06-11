Catamarca: recuperaron animales vinculados a una denuncia por abigeato

En la mañana de hoy, a las 09:30, se registró un hecho que despertó la atención de las autoridades de Los Altos, en el departamento de Santa Rosa. La causa se originó a partir de una denuncia penal presentada en la Comisaría de Los Altos, en la que un hombre de 44 años de edad declaró haber sido víctima de lo que describió como abigeato, el delito consistente en la sustracción de animales de granja.

La denuncia no solo activó el protocolo policial habitual, sino que también involucró directamente a la Fiscalía de Instrucción Penal N° 3, a cargo del Dr. Laureano Palacios, quien impartió las directivas necesarias para la intervención de los efectivos de la seccional local.

Operativo en barrio San Isidro

Siguiendo las instrucciones de la Fiscalía, los policías realizaron registros domiciliarios en el barrio San Isidro, una localidad dentro del municipio de Los Altos. Durante los procedimientos, se logró:

Recuperar tres animales porcinos vivos .

. Secuestrar dos animales que ya habían sido faenados.

Estos animales quedaron bajo calidad de secuestro, siguiendo las medidas indicadas por la justicia interviniente, que definirá los pasos a seguir en la investigación.

Intervención judicial y procedimiento policial

El operativo evidencia un trabajo coordinado entre fuerzas de seguridad y el Ministerio Público, cumpliendo con los protocolos para garantizar tanto la recuperación de los bienes como la preservación de las pruebas. La Fiscalía, bajo la dirección del Dr. Palacios, ordenó las medidas pertinentes para asegurar que los animales incautados permanezcan en custodia hasta determinar responsabilidades.

Este tipo de intervenciones, según lo indicado en la denuncia y las acciones policiales, forman parte de la estrategia para combatir delitos de abigeato, que afectan tanto a pequeños productores como a la seguridad alimentaria de la comunidad local.