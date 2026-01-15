Catamarca: rescataron a una mujer que estaba cautiva y fue golpeada por su pareja

Un grave episodio de violencia de género y privación ilegítima de la libertad tuvo lugar este mediodía en el sector sur de la Capital. Tras una intervención policial derivada de un llamado de emergencia, un hombre resultó detenido tras violentar y encerrar a su pareja.

El operativo El hecho se desencadenó minutos antes de las 14:00 horas, cuando personal de la Comisaría Décima recibió una alerta a través del Sistema de Atención de Emergencias (SAE-911). Los efectivos se desplazaron de inmediato hasta una vivienda ubicada en la calle 9 de Julio al 1.600.

Al arribar al lugar, los uniformados procedieron a la aprehensión de un hombre de 45 años. Según las primeras informaciones, el sujeto habría mantenido encerrada a su pareja bajo llave, impidiéndole abandonar el inmueble contra su voluntad. Durante el cautiverio, la mujer también habría sido blanco de agresiones físicas por parte del aprehendido.

Actuaciones judiciales Tras ser rescatada, se invitó a la damnificada a radicar la denuncia penal correspondiente en el Precinto Judicial N° 2. Por su parte, el sospechoso fue trasladado y alojado en la dependencia policial, quedando bajo la órbita de la Fiscalía de Instrucción en feria del Distrito Sur, desde donde se impartieron las directivas para el inicio de la causa penal.

Las mujeres víctimas de violencia familiar y de género, pueden comunicarse a la línea gratuita 144 o al 911. La llamada es anónima, disponible las 24 horas del día, los 365 días del año.