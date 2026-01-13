Catamarca: secuestran una escopeta tras una denuncia por amenazas

Un procedimiento judicial llevado a cabo en el departamento El Alto permitió el secuestro de un arma de fuego que estaría vinculada a un grave hecho de amenazas ocurrido días atrás en esa jurisdicción. La intervención fue realizada por personal de la Comisaría Departamental El Alto, en el marco de una investigación iniciada a partir de una denuncia penal presentada por un vecino de la zona.

Según informaron fuentes policiales, la causa se originó cuando un hombre radicó una denuncia en sede judicial en la que manifestó haber sido amedrentado por otro sujeto, quien presuntamente lo habría intimidado utilizando un arma de fuego y efectuado al menos un disparo. Ante la gravedad del relato y el riesgo que implicaba la presunta tenencia y utilización de un arma, la Justicia dispuso una serie de medidas tendientes a esclarecer lo sucedido y resguardar la seguridad de la comunidad.

En cumplimiento de una orden judicial, efectivos policiales realizaron un registro domiciliario en una vivienda ubicada en el paraje Estancia Vieja, en la localidad de El Alto, departamento homónimo. Durante el procedimiento, los uniformados lograron secuestrar una escopeta de repetición calibre 12/76, elemento que, de acuerdo con las primeras actuaciones, tendría relación directa con el hecho que se encuentra bajo investigación.

escopeta

El operativo se desarrolló sin incidentes y bajo los protocolos establecidos para este tipo de intervenciones, con el objetivo de preservar la integridad de los efectivos y de las personas involucradas. Una vez finalizado el registro, el arma de fuego fue debidamente resguardada y puesta a disposición de la Fiscalía de Instrucción en feria del Distrito Este, que ahora tendrá a su cargo la continuidad de la causa.

Desde el Ministerio Público Fiscal se indicó que se analizarán las pericias correspondientes sobre el arma secuestrada, a fin de determinar si fue utilizada en el episodio denunciado. Además, se evaluarán testimonios y otros elementos probatorios para establecer con precisión las circunstancias en las que se produjo el presunto amedrentamiento y el disparo mencionado por la víctima.