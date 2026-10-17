Catamarca: secuestraron un auto con pedido judicial en la ruta 38

Un procedimiento policial realizado durante la jornada de hoy en la localidad de La Viña, departamento Paclín, permitió detectar un vehículo sobre el que pesaba un pedido de secuestro solicitado por la Justicia. El operativo tuvo lugar a las 15:30, a partir de un requerimiento del SAE-911, y fue llevado adelante por efectivos de la Comisaría Departamental La Merced, en un trabajo conjunto con personal de la Dirección de Seguridad Vial de la Policía de la Provincia.

El control se desarrolló en el puesto caminero La Viña, ubicado sobre la Ruta Nacional N.º 38, donde los uniformados procedieron a verificar un automóvil Renault Kwid de color bordó. En el rodado circulaba un joven de 29 años de edad, cuya presencia quedó vinculada al procedimiento en el que se constató la existencia de una solicitud judicial que afectaba al vehículo.

La intervención se inició dentro de las tareas de control desplegadas por los efectivos policiales y avanzó a partir de la consulta de los datos del automóvil en el sistema informático. Fue esa verificación la que permitió establecer que el rodado registraba un requerimiento pendiente de cumplimiento.

El operativo en La Viña concluyó con la intervención de la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Este, luego de que los efectivos confirmaran mediante el sistema informático que el Renault Kwid registraba un pedido de secuestro.



