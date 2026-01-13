Catamarca: secuestraron un vehículo requerido por la Justicia y una moto adulterada

La Policía de la Provincia llevó adelante en las últimas horas una serie de procedimientos en los departamentos Belén y Paclín que culminaron con el secuestro de vehículos presuntamente vinculados a hechos delictivos y con intervención directa de la Justicia. Las actuaciones se enmarcan en tareas preventivas y judiciales que buscan reforzar los controles y combatir delitos vinculados a la sustracción y adulteración de rodados.

En el primero de los hechos, efectivos de la Comisaría departamental Belén realizaron un allanamiento en un inmueble ubicado en la esquina de las avenidas Circunvalación y Pacífico Arquez, en la ciudad cabecera del departamento homónimo. El procedimiento fue ordenado por la autoridad judicial competente, en el marco de una investigación en curso por la sustracción de un vehículo.

Durante el registro domiciliario, los uniformados lograron secuestrar un utilitario Citroën Berlingo, sobre el cual pesaba un requerimiento judicial vigente. De acuerdo con la información oficial, el rodado había sido denunciado como sustraído, motivo por el cual se encontraba siendo intensamente buscado por las fuerzas de seguridad.

Una vez finalizado el allanamiento, el vehículo fue trasladado y puesto a disposición de la Fiscalía de Instrucción en feria de la Tercera Circunscripción Judicial, desde donde se impartieron las directivas correspondientes para continuar con la investigación. En ese sentido, no se descarta que en las próximas horas se realicen peritajes técnicos para confirmar su identidad y determinar las responsabilidades penales que pudieran surgir en torno al hecho.

Desde fuentes policiales se destacó la importancia de este tipo de procedimientos judiciales, que permiten recuperar bienes sustraídos y avanzar en el esclarecimiento de causas que afectan directamente a los vecinos. Además, remarcaron que el trabajo coordinado con la Justicia resulta clave para lograr resultados concretos en la lucha contra el delito.

En paralelo, y en un hecho independiente ocurrido en el departamento Paclín, numerarios de la Dirección de Seguridad Vial de la Policía de la Provincia llevaron adelante un operativo de control vehicular e identificación de personas en el puesto caminero La Atravesada. En ese contexto, los efectivos procedieron a controlar una motocicleta Bajaj Rouser NS 160 cc., que era conducida por un joven mayor de edad.

Al realizar la inspección de rutina del rodado, los policías advirtieron que el mismo presentaba aparentes adulteraciones en el número de cuadro, una irregularidad considerada de gravedad, ya que suele estar asociada a maniobras delictivas como robos, encubrimiento o reducción de vehículos.

Ante esta situación, la motocicleta fue inmediatamente secuestrada y trasladada a la Subcomisaría de Balcozna, dependencia que corresponde por jurisdicción. Asimismo, se dio intervención a la Fiscalía de Instrucción en feria del Distrito Este, que tomó conocimiento del procedimiento y ordenó las medidas a seguir para avanzar con las actuaciones judiciales.

Las autoridades señalaron que este tipo de controles viales cumplen un rol fundamental no solo en la prevención de siniestros de tránsito, sino también en la detección de vehículos con pedido de secuestro o con documentación y numeración irregular. En muchos casos, estos operativos permiten desarticular delitos que exceden el ámbito estrictamente vial y se vinculan con redes de sustracción y comercialización ilegal de rodados.