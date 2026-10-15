Catamarca es sede del XXI Encuentro Nacional de la Justicia de Ejecución Penal

En el Aula Magna de la Universidad Nacional de Catamarca (UNCA) comenzó este jueves el XXI Encuentro Nacional de la Justicia de Ejecución Penal de la República Argentina, una instancia de capacitación e intercambio destinada a examinar los desafíos actuales del fuero y promover la actualización de conocimientos entre magistrados, funcionarios y especialistas.

La actividad reúne a representantes de distintos ámbitos vinculados con la administración de justicia, en un espacio académico orientado al análisis de cuestiones relacionadas con la ejecución penal y la evolución de las prácticas judiciales. La propuesta contempla el tratamiento de diferentes ejes temáticos, con el propósito de generar un ámbito de intercambio de conocimientos y experiencias entre quienes participan de esta área del sistema judicial.

La apertura se realizó en una institución universitaria de Catamarca y contó con la presencia de autoridades de la Corte de Justicia provincial, representantes de la UNCA, funcionarios del Poder Ejecutivo, autoridades de la Justicia Federal y referentes del Servicio Penitenciario. También participó la presidenta de la Asociación de Magistrados y Funcionarios Judiciales, Dra. Marcia Lozada Figueroa.

El encuentro, correspondiente a su vigesimoprimera edición, se desarrolla durante dos jornadas y tiene previsto concluir este viernes por la tarde. Durante ese período, los participantes abordarán asuntos vinculados con el litigio en la etapa de ejecución, el razonamiento probatorio, las neurociencias, los aspectos criminológicos y las nuevas herramientas tecnológicas aplicadas al ámbito penal, entre otros contenidos.

Autoridades judiciales, académicas y provinciales

El acto inaugural contó con la presencia de integrantes de la Corte de Justicia de Catamarca y autoridades de diferentes instituciones provinciales y nacionales.

Por parte del máximo tribunal provincial estuvieron las ministras Dra. Fabiana Edith Gómez y Dra. Fernanda Rosales Andreotti, junto al ministro Dr. Jorge Rafael Bracamonte. La participación de las autoridades judiciales formó parte de una apertura que reunió a representantes de distintos sectores vinculados con el funcionamiento de la Justicia y el desarrollo de las jornadas académicas.

En representación de la Universidad Nacional de Catamarca asistieron el rector, Ing. Oscar Arellano, y la decana de la Facultad de Derecho, Dra. Gina Bertolone. La presencia de las autoridades universitarias acompañó la realización del encuentro en el Aula Magna de la institución, sede elegida para el desarrollo de las actividades.

También estuvo presente el vicegobernador a cargo de la Gobernación, Ing. Rubén Dusso, acompañado por autoridades provinciales. A ellos se sumaron representantes de la Justicia Federal y del Servicio Penitenciario, además de la presidenta de la Asociación de Magistrados y Funcionarios Judiciales, Dra. Marcia Lozada Figueroa.

La participación de estos referentes reflejó la convocatoria institucional del encuentro, que reúne a integrantes de la Justicia, del ámbito académico y de organismos relacionados con la ejecución penal. La diversidad de representaciones también se vincula con el carácter de la actividad, concebida como un espacio para compartir conocimientos y analizar los desafíos actuales del fuero.

Entre las autoridades presentes en la apertura se destacaron:

Corte de Justicia de Catamarca: ministras Dras. Fabiana Edith Gómez y Fernanda Rosales Andreotti, y ministro Dr. Jorge Rafael Bracamonte.

Universidad Nacional de Catamarca: rector Ing. Oscar Arellano.

Facultad de Derecho: decana Dra. Gina Bertolone.

Gobierno provincial: vicegobernador a cargo de la Gobernación, Ing. Rubén Dusso, acompañado por autoridades provinciales.

Asociación de Magistrados y Funcionarios Judiciales: presidenta Dra. Marcia Lozada Figueroa.

Otros organismos: autoridades de la Justicia Federal y del Servicio Penitenciario.

Los discursos de apertura

La ceremonia inaugural incluyó las palabras de la ministra y presidenta de la Sala Penal del máximo tribunal provincial, Dra. Fernanda Rosales Andreotti, y de la presidenta de la Asociación Argentina de la Justicia de Ejecución Penal, Dra. Jimena Monsalve.

Ambas participaron de la apertura formal del XXI Encuentro Nacional de la Justicia de Ejecución Penal de la República Argentina, que se desarrolla en Catamarca con una agenda centrada en la capacitación y el intercambio entre magistrados, funcionarios y especialistas.

La intervención de Rosales Andreotti se produjo en su condición de ministra de la Corte de Justicia y presidenta de la Sala Penal, mientras que Monsalve participó como titular de la Asociación Argentina de la Justicia de Ejecución Penal.

La apertura institucional dio inicio a las jornadas académicas previstas para este jueves y viernes, con un programa que contempla el análisis de diversas problemáticas y herramientas relacionadas con el trabajo judicial en la etapa de ejecución de las penas.

Litigio, prueba y nuevas tecnologías

La agenda del encuentro incluye una serie de temas vinculados con los desafíos actuales de la Justicia de Ejecución Penal. Los contenidos previstos abarcan aspectos jurídicos, científicos, tecnológicos y de gestión, con el objetivo de promover la actualización de conocimientos de los participantes.

Uno de los ejes será el litigio en la etapa de ejecución, junto con el razonamiento probatorio, dos cuestiones incorporadas al programa académico. También se abordarán las neurociencias y los aspectos criminológicos, áreas incluidas entre los contenidos que serán analizados durante las jornadas.

La agenda contempla, además, el tratamiento de la inteligencia artificial aplicada a la ejecución penal, un tema relacionado con la incorporación de nuevas herramientas tecnológicas al ámbito judicial. A este eje se suman las medidas alternativas, la justicia restaurativa y terapéutica, la salud mental y los consumos.

Otro de los puntos previstos será la modernización de la gestión judicial, que integra el conjunto de asuntos seleccionados para el intercambio académico. De esta manera, el programa reúne temáticas relacionadas tanto con el desarrollo de los procesos judiciales como con las herramientas disponibles, las intervenciones alternativas y las dimensiones vinculadas con la salud mental y los consumos.

Las actividades continuarán hasta el viernes

El XXI Encuentro Nacional de la Justicia de Ejecución Penal de la República Argentina se extenderá hasta este viernes por la tarde. Durante ese período, magistrados, funcionarios y especialistas participarán de las actividades académicas previstas, centradas en los ejes anunciados para esta edición.

La realización del encuentro en el Aula Magna de la Universidad Nacional de Catamarca reúne a autoridades de la Corte de Justicia, representantes universitarios, funcionarios provinciales, integrantes de la Justicia Federal y referentes del Servicio Penitenciario, junto con representantes de asociaciones vinculadas con el ámbito judicial.

Con la apertura encabezada por la ministra y presidenta de la Sala Penal, Dra. Fernanda Rosales Andreotti, y la presidenta de la Asociación Argentina de la Justicia de Ejecución Penal, Dra. Jimena Monsalve, comenzó una nueva edición de este espacio nacional de formación.

La agenda prevista combina cuestiones vinculadas con la práctica jurídica, la valoración de la prueba, los aportes de las neurociencias, las herramientas de inteligencia artificial, las medidas alternativas, la justicia restaurativa y terapéutica, la salud mental, los consumos y la gestión judicial. Estos serán los temas centrales del intercambio académico que continuará en Catamarca hasta la tarde del viernes.