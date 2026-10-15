Catamarca: detuvieron a un hombre y secuestran casi tres kilos de marihuana

Un procedimiento contra el narcotráfico realizado en la ciudad Capital de Catamarca culminó con la detención de un hombre de 49 años y el secuestro de una importante cantidad de elementos, entre ellos casi tres kilogramos de marihuana, dinero en efectivo, un arma de fuego y un automóvil. El operativo fue llevado adelante por efectivos de la División Inteligencia e Investigaciones, dependiente de la Dirección Drogas Peligrosas de la Policía de la Provincia, con conocimiento e intervención del Juzgado Federal N.º 1.

La medida judicial se concretó en un domicilio del barrio 240 Viviendas, donde los investigadores desarrollaron las tareas correspondientes para avanzar con el procedimiento. En el operativo también colaboró personal de la División de Operaciones Especiales Kuntur, que acompañó las actuaciones policiales.

Durante el allanamiento, los efectivos encontraron paquetes y envoltorios que contenían una sustancia herbácea. Ante ese hallazgo, se realizó la prueba de campo correspondiente, cuyo resultado indicó que se trataría de marihuana, con un peso total de 2,762 kilogramos.

El procedimiento permitió, además, retirar de circulación otros elementos que fueron secuestrados por el personal interviniente y quedaron incorporados a las actuaciones judiciales. Entre ellos se encontraban una suma de dinero en efectivo, dos balanzas digitales tipo gramera, ansiolíticos, un teléfono celular, un revólver con tres cartuchos y un automóvil Renault Sandero.

Secuestraron marihuana y efectivo

Uno de los principales resultados del operativo fue el secuestro de la sustancia herbácea hallada en el inmueble allanado. De acuerdo con la información policial, los paquetes y envoltorios fueron sometidos a una prueba de campo que arrojó como resultado que el material se trataría de 2,762 kilogramos de marihuana.

Junto con la sustancia, los investigadores incautaron 257.300 pesos en efectivo, una suma que quedó comprendida dentro de los elementos secuestrados durante la medida judicial.

La intervención también permitió encontrar dos balanzas digitales tipo gramera, instrumentos que fueron incorporados al conjunto de elementos incautados. A estos objetos se sumaron ansiolíticos y un teléfono celular, que también quedaron sujetos a las actuaciones derivadas del procedimiento.

Un revólver y un automóvil

Además de la marihuana, el dinero y las balanzas digitales, el personal policial secuestró un arma de fuego y municiones. Se trató de un revólver que tenía tres cartuchos, hallazgo que quedó registrado entre los elementos retirados del lugar durante el procedimiento.

En el mismo operativo, los investigadores incautaron un automóvil Renault Sandero. Tanto el vehículo como el arma de fuego y los demás objetos quedaron comprendidos en las actuaciones efectuadas en el marco de la medida judicial.

Un detenido

Una vez finalizada la medida judicial, el personal policial interviniente procedió a la detención de un hombre de 49 años, quien fue puesto a disposición de la Justicia competente.

Según la información oficial, desde el organismo judicial se impartieron las directivas que debían cumplimentarse a partir del resultado del procedimiento. De esta manera, la intervención policial concluyó con la detención del hombre y el secuestro de los elementos encontrados durante el allanamiento en el barrio 240 Viviendas.

La actuación estuvo a cargo de la División Inteligencia e Investigaciones, dependiente de la Dirección Drogas Peligrosas de la Policía de la Provincia, con la colaboración de la División de Operaciones Especiales Kuntur y la intervención del Juzgado Federal N.º 1.