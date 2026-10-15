Lo denunció su ex pareja por violento y al ser detenido, agredió a los efectivos

Personal policial aprehendió a un hombre de 31 años en la ciudad Capital, luego de que su pareja, una mujer de 33 años, lo sindicara como el presunto autor de agresiones verbales. El procedimiento se llevó a cabo a solicitud del Sistema de Atención de Emergencias SAE-911, que convocó a efectivos para intervenir en un domicilio ubicado en la calle Rivadavia, sin número consignado.

Hasta el lugar llegaron motoristas del Comando de Operaciones Preventivas (COP), quienes trabajaron conjuntamente con sus pares del COEM-Kappa y del Grupo de Acción Operativa (GAO). Una vez en el domicilio, los uniformados procedieron a la aprehensión del hombre, señalado por su pareja en el marco de una situación que fue abordada como un presunto hecho de violencia de género.

De acuerdo con la información del procedimiento, la mujer manifestó que el hombre habría sido el autor de las agresiones verbales. Ante esta situación, se invitó a la damnificada a radicar la correspondiente denuncia penal en la Unidad Judicial de Violencia Familiar y de Género, organismo al que debía acudir para formalizar la presentación.

Una pistola de gas comprimido secuestrada

Durante el operativo, la situación habría sumado un episodio de mayor tensión. Según la información difundida, el hombre habría intentado agredir físicamente al personal policial interviniente, arrojándoles un termo metálico. Posteriormente, el sujeto habría esgrimido una pistola de gas comprimido, circunstancia que motivó que ambos elementos fueran incautados y quedaran en calidad de secuestro.

Los objetos quedaron bajo esa condición en el marco de las actuaciones correspondientes. La información oficial no detalla otras circunstancias relacionadas con la pistola ni especifica si se produjeron lesiones entre los efectivos que participaron del procedimiento.

La secuencia relatada por las fuentes policiales incluye, por lo tanto, tanto la denuncia inicial de presuntas agresiones verbales contra la pareja como la conducta que el sospechoso habría desplegado frente a los uniformados durante la intervención.

Traslado a la Comisaría Primera y actuación judicial

Una vez concretada la aprehensión, el hombre fue trasladado y alojado en la Comisaría Primera, dependencia que corresponde por jurisdicción al lugar del procedimiento.

La situación quedó a disposición de la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Este, desde donde se impartieron las medidas que debían cumplimentarse en relación con el caso.

Las mujeres víctimas de violencia familiar y de género pueden comunicarse a la Línea 144 o al 911. La llamada es gratuita y anónima, disponible las 24 horas del día, los 365 días del año.

