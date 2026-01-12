Catamarca: Tras un choque, un motociclista cayó a un canal

Un grave siniestro vial se registró en la tarde de este lunes sobre la ruta provincial Nº 141, a aproximadamente un kilómetro de la plaza principal de la localidad de Choya, departamento Capayán.

Por causas que son materia de investigación, Franco Mercado (41), quien circulaba en una motocicleta Zanella Sapucai de 125 cc., colisionó contra una Motomel C 150 cc. que se encontraba estacionada en el lugar. Tras el impacto, el motociclista perdió el control del rodado y cayó a un canal ubicado a la vera de la ruta, donde fue arrastrado varios metros.

El hombre debió ser rescatado por transeúntes que se encontraban en la zona, quienes brindaron las primeras asistencias hasta la llegada del personal de emergencia.

Profesionales médicos del SAME asistieron a Mercado en el lugar y, debido a las lesiones sufridas, dispusieron su traslado al Hospital San Juan Bautista para una evaluación más exhaustiva.

En el lugar trabajaron efectivos de la Comisaría de Huillapima, quienes labraron las actuaciones de rigor bajo las directivas de la Fiscalía de Instrucción Nº 9, que interviene en la investigación del hecho.