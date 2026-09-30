Valle Viejo: localizaron un automóvil con requerimiento judicial

Efectivos de la División Sustracción de Automotores de la Policía de la Provincia llevaron adelante tareas de investigación que permitieron localizar un automóvil que contaba con un requerimiento judicial. El procedimiento se concretó en la plaza Juan Pablo II, ubicada en la localidad de Santa Rosa, departamento Valle Viejo, donde los numerarios identificaron un automóvil Volkswagen Gol que se encontraba incluido en un requerimiento dispuesto por la Justicia.

La localización del rodado se produjo luego de las tareas investigativas desarrolladas por personal especializado de la Policía, que permitió establecer el lugar donde se encontraba el vehículo requerido.

De acuerdo con la información oficial, el automóvil contaba con un requerimiento judicial dispuesto por la Fiscalía de Instrucción N° 1, por lo que, una vez localizado, se activaron las actuaciones correspondientes para ponerlo a disposición de la autoridad judicial interviniente.

Requerimiento de la Fiscalía de Instrucción N° 1

El dato central del procedimiento está relacionado con la situación judicial del vehículo. El Volkswagen Gol localizado en Santa Rosa contaba con un requerimiento judicial dispuesto por la Fiscalía de Instrucción N° 1.

La intervención de la División Sustracción de Automotores se produjo en el marco de tareas de investigación orientadas a localizar el rodado. La presencia del vehículo en la plaza Juan Pablo II permitió concretar la medida y avanzar con las actuaciones necesarias para garantizar su puesta a disposición de la Justicia.

La información suministrada no establece otras circunstancias vinculadas con la localización del automóvil, más allá de señalar que las tareas de investigación desarrolladas por los efectivos permitieron llegar hasta el lugar donde finalmente fue encontrado.

La vinculación con una denuncia

Otro de los elementos señalados en el procedimiento es la existencia de una denuncia radicada en la Unidad Judicial N° 2, con la cual estaría vinculado el automóvil localizado.

La información oficial utiliza el término "estaría vinculado" para referirse a la relación entre el Volkswagen Gol y esa denuncia, por lo que el vehículo fue puesto a disposición de la Justicia para que se continúe con las actuaciones correspondientes. El procedimiento permitió así reunir en una misma intervención la tarea investigativa policial, la localización del rodado y el cumplimiento del requerimiento judicial existente sobre el automóvil.

Una vez localizado, el Volkswagen Gol fue puesto a disposición de la Justicia interviniente. Desde ese ámbito se indicaron los pasos a seguir en relación con el rodado.