Catamarca: Una motociclista resultó gravemente herida tras engancharse con un cable suelto

Un grave incidente vial ocurrió el pasado lunes en la ciudad Capital, cuando una joven motociclista sufrió lesiones de consideración luego de engancharse con un cable cortado que colgaba sobre la vía pública.

El hecho se registró alrededor de las 14:20, mientras la joven circulaba en su motocicleta por la intersección de avenida Latzina y Ministro Dulce. Según informó Radio Valle Viejo, el cable se enredó en su cuello, provocándole una situación de ahorcamiento que derivó en una violenta caída sobre la cinta asfáltica.

La motociclista llevaba colocado el casco al momento del accidente, lo que habría evitado consecuencias aún más graves. Tras el impacto, fue asistida por transeúntes ocasionales hasta la llegada del SAME y efectivos policiales, quienes continuaron con la atención y el procedimiento correspondiente.

Posteriormente, Nancy Elizabeth Osores, madre de la joven herida, solicitó colaboración para identificar a las personas que auxiliaron a su hija y para obtener registros de cámaras de seguridad ubicadas en la zona, que puedan aportar información sobre lo sucedido.

El episodio reaviva la preocupación por el estado del tendido de cables y la seguridad en la vía pública, en una situación que, por escasos segundos, no terminó en tragedia.