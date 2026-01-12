Catamarca: una mujer fue aprehendida tras atacar a su hermana y a su sobrina de 5 años

En la mañana de este lunes, un grave episodio de violencia familiar movilizó a los efectivos policiales en el barrio Santa Marta. El hecho concluyó con la aprehensión de una mujer y el traslado hospitalario de su propia hermana tras una violenta gresca en el interior de un domicilio.

Alrededor de las 11:00 horas, y tras un llamado de alerta procesado por el sistema SAE-911, efectivos motoristas del COEM-Kappa se desplazaron de inmediato hasta la manzana "U1" del mencionado barrio. Al arribar al lugar, los agentes procedieron a la demora de una mujer de apellido Pereyra, de 28 años de edad.

Según las primeras precisiones policiales, Pereyra habría protagonizado un ataque físico contra su sobrina, una niña de apenas 5 años, y contra su hermana, una joven de 26 años.

Dada la gravedad de las heridas sufridas por la mujer de 26 años, se solicitó la presencia de facultativos médicos del SAME. Tras brindarle las primeras curaciones en el lugar, los profesionales determinaron su traslado al Hospital San Juan Bautista para una atención más compleja.

Finalmente, la presunta autora de las agresiones fue trasladada y puesta a disposición de la Comisaría Novena, que por jurisdicción corresponde. El caso quedó bajo la órbita de la Fiscalía de Instrucción en feria del Distrito Sur, desde donde se impartieron las medidas legales a seguir.