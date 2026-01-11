Catamarca: una mujer resultó herida sobre la Ruta 38

Un grave siniestro vial se registró durante la tarde de este domingo en el departamento Capayán, al sur de la provincia de Catamarca, donde una mujer resultó herida tras el vuelco de un automóvil sobre la Ruta Nacional N° 38.

El hecho ocurrió alrededor de las 15:30, a la altura del kilómetro 519, en jurisdicción de la localidad de Chumbicha. Por causas que aún son materia de investigación, un Peugeot 208 que circulaba por la zona salió de la calzada y volcó, quedando detenido a un costado de la banquina.

El rodado era conducido por Nadia Yanina Nieva, de 47 años, quien como consecuencia del impacto debió ser asistida por personal médico del SAME, que se hizo presente en el lugar para brindarle atención.

En el lugar del siniestro trabajaron efectivos de la Comisaría Departamental Chumbicha, quienes realizaron las actuaciones de rigor y dieron intervención a la Fiscalía de Instrucción en feria del Distrito Sur, que quedó a cargo de la investigación para determinar las circunstancias que derivaron en el vuelco.