Catamarca: violento vuelco en el norte de la Capital

Un fuerte siniestro vial se registró cerca de las 9 de la mañana de este martes en el norte de la ciudad Capital, donde un automóvil chocó una camioneta Amarok y volcó, impactando contra un colectivo.

El hecho ocurrió sobre calle Maipú Norte, antes de llegar al barrio 500 Viviendas. Como consecuencia del choque, el automóvil particular volcó, lo que generó preocupación entre vecinos y transeúntes que circulaban por la zona.

Según información policial, el hecho fue protagonizado por un automóvil Peugeot 206 de color azul, dominio GJF-499, conducido por un hombre de apellido Moreno, de 49 años, quien por causas que se investigan colisionó contra la parte trasera de una camioneta Volkswagen Amarok de color negro que se encontraba estacionada en el lugar.

Los ocupantes del vehículo lograron salir por la ventanilla, con la ayuda de personas que se encontraban en el lugar al momento del accidente. Según trascendió, el colectivo involucrado, perteneciente a la empresa El Nene, circulaba sin pasajeros, lo que evitó consecuencias mayores. Testigos señalaron además que el conductor del automóvil presentaría signos de ebriedad.

En el lugar intervinieron efectivos de la Comisaría Octava, peritos de la Dirección General de Criminalística, Bomberos de la Policía de la Provincia, personal de la Dirección de Seguridad Vial y sumariantes de la Unidad Judicial N° 8.