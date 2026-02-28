Catamarca: violó una restricción y golpeó a su propia madre

Anoche, a las 22:45, personal del COEM-Kappa intervino en un hecho de violencia ocurrido en la calle Dr. Juan B. Justo al 100, donde procedió a la aprehensión de un hombre de apellido Vergara (33). El procedimiento se desarrolló en el domicilio de la madre del acusado, una mujer de 56 años, quien habría sido víctima de agresiones verbales y físicas por parte de su hijo.

De acuerdo con la información oficial, el sujeto se habría presentado en la vivienda materna y, una vez en el lugar, habría comenzado a agredirla tanto verbal como físicamente. La intervención policial se produjo en el marco de esa situación, que además revestía una gravedad adicional: el hombre contaba con una medida Judicial de prohibición de acercamiento e ingreso al inmueble.

La presencia del acusado en el domicilio, por lo tanto, no solo implicaba un episodio de violencia intrafamiliar, sino también el incumplimiento de una restricción dispuesta por la Justicia.

La medida judicial y su incumplimiento

Uno de los aspectos centrales del caso radica en que el hombre de apellido Vergara contaría con una medida Judicial vigente que le prohibía acercarse e ingresar al inmueble de su madre. Este tipo de disposiciones se dictan habitualmente en contextos donde se busca proteger la integridad física y psicológica de una persona ante situaciones de conflicto o violencia.

En este contexto, la presunta agresión adquiere una doble dimensión:

Violencia verbal y física contra una mujer de 56 años, su propia madre.

Incumplimiento de una medida Judicial de prohibición de acercamiento e ingreso al domicilio.

El hecho de que el acusado se haya presentado en el inmueble pese a la restricción vigente constituye un elemento clave en la intervención policial y en la posterior actuación judicial. La vulneración de una orden de esta naturaleza supone un desafío directo a la autoridad de la Justicia y agrava la situación procesal del aprehendido.

Traslado y actuaciones judiciales

Tras la intervención del personal del COEM-Kappa, el hombre fue trasladado y alojado en la Comisaría Sexta, que corresponde por jurisdicción al lugar del hecho. Allí quedó a disposición de la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Oeste, que deberá avanzar en las actuaciones pertinentes para determinar responsabilidades y eventuales imputaciones.

El procedimiento incluyó además una instancia formal para la víctima. Según se informó, se invitó a la damnificada a denunciar el hecho en el Precinto Judicial N°6, paso fundamental para que el episodio quede formalmente asentado y pueda ser incorporado a la causa judicial.