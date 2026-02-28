Narcotráfico en Catamarca: incautan más de un kilo de marihuana en un colectivo de larga distancia

Durante la mañana de hoy, efectivos de la División Canes Antinarcóticos, dependientes de la Dirección Drogas Peligrosas de la Policía de la Provincia, llevaron adelante un procedimiento que culminó con el secuestro de estupefacientes y la detención de un sospechoso.

El despliegue se desarrolló en el marco de un control vehicular e identificación de personas sobre la Ruta Nacional N° 38, a la altura del puesto caminero "La Viña", ubicado en el departamento Paclín. En ese contexto, los uniformados detuvieron la marcha de un colectivo de larga distancia que provenía de la provincia de Salta y tenía como destino final la provincia de Mendoza.

El procedimiento se enmarca dentro de los operativos preventivos y de fiscalización que las fuerzas especializadas realizan en corredores estratégicos, con el objetivo de detectar posibles maniobras vinculadas al transporte y comercialización de sustancias prohibidas.

La intervención del can "Nerón"

Al inspeccionar el micro, los efectivos contaron con la colaboración del can "Nerón", especialmente adiestrado para la detección de estupefacientes. Fue precisamente el accionar del animal lo que resultó determinante para el hallazgo.

"Nerón" realizó una marcación positiva en la superficie de un colchón que se encontraba en el interior del colectivo. Este tipo de señal es considerada un indicio claro de la posible presencia de sustancias ilícitas ocultas.

Ante esa reacción, el personal interviniente procedió a una revisión minuciosa del elemento señalado. Como resultado de la requisa, los investigadores encontraron tres paquetes de formato irregular ocultos en el interior del colchón.

El hallazgo: 1,075 kilos de cogollos de marihuana

Los paquetes contenían una sustancia de tipo herbácea que, conforme a los protocolos vigentes, fue sometida a la prueba de campo correspondiente. El resultado arrojó que se trataría de 1,075 kilos de cogollos de marihuana.

Los detalles técnicos del secuestro fueron los siguientes:

Cantidad de paquetes: Tres.

Formato: Irregular.

Tipo de sustancia: Herbácea.

Peso total: 1,075 kilos.

Resultado de la prueba de campo: Positivo para cogollos de marihuana.

La sustancia quedó inmediatamente en calidad de secuestro, a disposición de la Justicia interviniente, conforme lo establecen las normativas vigentes en materia de estupefacientes.

Detención bajo directivas del Juzgado Federal

Una vez finalizado el procedimiento y tras la confirmación del resultado de la prueba de campo, los investigadores actuaron bajo las directivas del Juzgado Federal interviniente.

En ese marco, procedieron a la detención de un joven de 25 años de edad, oriundo de la provincia de Jujuy, quien quedó directamente vinculado al hallazgo de la sustancia.

El sospechoso fue trasladado a una dependencia policial, donde permanece a la espera de nuevas directivas por parte de la Justicia. La causa continúa bajo la órbita del Juzgado Federal, que determinará los pasos procesales a seguir en función de los elementos reunidos durante el operativo.