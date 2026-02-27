Catamarca: detienen a un joven con pedido por violencia de género y recuperan elementos robados

En la jornada de ayer, personal de la División Investigaciones de la Policía de la Provincia desarrollaba tareas propias de su especialidad cuando una situación puntual llamó la atención de los efectivos. El escenario fue la calle Río El Tala S/N°, donde los investigadores observaron a un sujeto que transportaba distintos elementos.

Al advertir la presencia policial, el individuo adoptó una conducta evasiva: habría dejado abandonados en el lugar un (01) microondas y una (01) licuadora, para luego emprender la huida a pie. La reacción no pasó inadvertida para los uniformados, quienes iniciaron un seguimiento inmediato que culminó a los pocos metros con la aprehensión de un joven de 29 años de edad.

Los electrodomésticos quedaron en calidad de secuestro, iniciándose de inmediato las actuaciones correspondientes para determinar su procedencia.

La conexión con una denuncia previa

Tras la aprehensión, los investigadores llevaron adelante averiguaciones que permitieron establecer un dato clave: los elementos incautados serían producto de un ilícito denunciado en la Unidad Judicial N° 9.

Este hallazgo no solo confirmó las sospechas iniciales en torno al origen de los bienes, sino que además fortaleció la hipótesis de que el procedimiento no se trataba de un hecho aislado. La intervención policial permitió así recuperar bienes presuntamente sustraídos y vincularlos con una denuncia formal ya radicada.

Pero el avance de la investigación no se detuvo allí.

Pedido de requerimiento por violencia de género

Al consultar el sistema informático, los efectivos constataron que el joven aprehendido contaba con un requerimiento solicitado por la Unidad Judicial de Violencia Familiar y de Género del Departamento Valle Viejo, en el marco de un supuesto hecho de violencia de género.

Este dato incorporó un nuevo elemento de gravedad al caso. En virtud de dicha situación, el individuo fue trasladado a la dependencia policial, quedando a disposición de la Justicia interviniente para el cumplimiento de las medidas procesales correspondientes.

La coexistencia de una causa por violencia de género junto con la presunta participación en hechos contra la propiedad configuró un escenario judicial complejo que demandó nuevas diligencias.

Allanamientos simultáneos en Capital y Valle Viejo

Bajo las directivas de la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Sur, los investigadores avanzaron con medidas más amplias. Se materializaron registros domiciliarios en distintos puntos estratégicos:

Barrios La Tablada y Los Médanos de esta Ciudad Capital.

Localidad de Santa Cruz, Departamento Valle Viejo.

Estos procedimientos permitieron el recupero de diversos elementos que estarían relacionados con otros delitos denunciados en los Precintos Judiciales N° 2 y N° 9, por dos personas de ambos sexos.

Finalmente, tanto el aprehendido como la totalidad de los elementos secuestrados fueron puestos a disposición de la Justicia interviniente, desde donde se indicaron las medidas a cumplimentar.