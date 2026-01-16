Choque frontal en la Ruta 38 en La Cocha: un catamarqueño resultó herido

Un grave accidente de tránsito se registró este viernes por la mañana sobre la Ruta Nacional N° 38, a la altura de la ciudad de La Cocha, en la provincia de Tucumán. El siniestro vial ocurrió alrededor de las 9:20 y dejó como saldo varias personas heridas, entre ellas una mujer que debió ser rescatada del interior de su vehículo debido a la violencia del impacto.

De acuerdo a la información preliminar, el hecho fue protagonizado por una camioneta Volkswagen Amarok y un automóvil Renault 19, que colisionaron de manera frontal por causas que aún se encuentran bajo investigación. La Amarok era conducida por Raúl Campos, un hombre domiciliado en la localidad de Huillapima, en la provincia de Catamarca, quien circulaba por la ruta en sentido sur-norte.

En sentido contrario se desplazaba el Renault 19, en el que viajaba una mujer acompañada por dos menores de edad. Por motivos que todavía no fueron determinados oficialmente, ambos vehículos impactaron de frente sobre la calzada, generando una escena de extrema gravedad y obligando a una rápida intervención de los servicios de emergencia.

Como consecuencia del fuerte choque, la conductora del Renault 19 quedó atrapada dentro del habitáculo del automóvil, con visibles dificultades para salir por sus propios medios. Ante esta situación, se activó de inmediato el protocolo de emergencia y se solicitó la presencia de personal especializado para llevar adelante las tareas de rescate.

En el lugar trabajaron efectivos del Sistema de Emergencias 107, Bomberos Voluntarios y personal de Defensa Civil de la ciudad de La Cocha. Los equipos desplegados realizaron maniobras de rescate para liberar a la mujer del interior del vehículo, una tarea que demandó varios minutos debido al estado en que quedó el automóvil tras el impacto.

Una vez rescatada, la mujer fue trasladada de urgencia al Hospital de La Cocha para recibir atención médica inmediata. Posteriormente, y debido a la complejidad de las lesiones sufridas, los profesionales de la salud dispusieron su derivación a un centro de mayor complejidad, donde continúa siendo asistida bajo estricta observación médica. En cuanto a los dos menores que viajaban en el vehículo, fueron atendidos por el personal sanitario, aunque hasta el momento no trascendieron detalles oficiales sobre la gravedad de sus lesiones.

El conductor de la camioneta Volkswagen Amarok también fue asistido en el lugar por los equipos médicos, mientras se evaluaba su estado de salud y se resguardaba la zona para permitir el trabajo de los peritos y garantizar la seguridad vial.

Efectivos policiales intervinieron en el lugar del siniestro y quedaron a cargo de las actuaciones correspondientes. La circulación sobre la Ruta Nacional N° 38 se vio parcialmente afectada durante el operativo, mientras se realizaban las tareas de asistencia, rescate y peritaje. Las autoridades continúan con las investigaciones para establecer las circunstancias exactas que derivaron en el choque frontal.

Desde los organismos intervinientes reiteraron el pedido de extremar las medidas de precaución al circular por rutas nacionales y provinciales, respetar las velocidades permitidas y mantener la atención constante, especialmente en tramos de alto tránsito.