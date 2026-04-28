Clínica del horror: habló el médico que le hizo el aborto a la nena de 13 años

En un caso que generó fuerte repercusión, el médico Damián Levy (MN 126052), obstetra y ginecólogo, habló públicamente luego de haber realizado un aborto legal a una nena de 13 años en la clínica Santa María, en Villa Ballester, donde un allanamiento policial derivó en el hallazgo de ocho fetos.

Levy, quien además es presidente de la Fundación Cigesar, especializada en salud sexual y "(no) reproductiva", se refirió a lo ocurrido a través de un intercambio de mensajes por WhatsApp con TN, en el que buscó clarificar las circunstancias del procedimiento realizado el viernes de la semana pasada.

"Me siento consternado e impactado por la situación, pero con la firme convicción de haber realizado lo correcto en el marco legal vigente. Acompañando a la madre y a la niña en esta situación, haciéndolo con la calidad y el respeto que se necesita", expresó el profesional, en referencia tanto al procedimiento como a la repercusión que tomó el caso.

El contexto del caso

Según relató Levy, el contacto con la menor y su madre se produjo semanas atrás, cuando la Fundación Cigesar desarrollaba una campaña de salud sexual y reproductiva en Santiago del Estero. En ese contexto, ambas se acercaron para solicitar una interrupción legal del embarazo, tras denunciar que la gestación era producto de una violación.

La madre explicó que, pese a contar con la denuncia correspondiente, no podían acceder a este servicio en su provincia, aun cuando la práctica está contemplada dentro del marco legal vigente.

En relación a la normativa, se mencionó la ley 27.610 de Acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo, que establece que el aborto puede realizarse de manera legal y sin cuestionamientos hasta la semana 14 inclusive. No obstante, también contempla excepciones para realizarlo desde la semana 15, entre ellas los casos de violación.

Frente a esta situación, Levy sostuvo que se trataba de un escenario de extrema vulnerabilidad y riesgo para la salud, lo que motivó la intervención de la fundación.

El traslado y la intervención médica

De acuerdo con lo detallado, la Fundación Cigesar brindó acompañamiento integral a la madre y a la niña, incluyendo el asesoramiento necesario y la gestión del traslado desde Santiago del Estero hasta la clínica Santa María, donde finalmente se llevó a cabo el procedimiento.

El médico confirmó que la práctica se realizó en ese establecimiento, con el cual la fundación mantiene un convenio y trabaja regularmente. Además, subrayó que el procedimiento fue llevado adelante por un equipo altamente capacitado, garantizando condiciones de seguridad, legalidad y atención digna.

Tras la intervención, tanto la menor como su madre regresaron a su provincia de origen.

Levy también contextualizó el accionar de la fundación, señalando que existen organizaciones que, de manera solidaria, apoyan a personas en situaciones de vulnerabilidad que no pueden acceder a servicios de salud. En ese sentido, remarcó el rol de estas entidades en garantizar el acceso a derechos en contextos adversos.

El hallazgo en la clínica

El caso tomó mayor dimensión tras el allanamiento realizado en la clínica Santa María, en Villa Ballester, donde se encontraron ocho fetos, entre ellos el correspondiente al procedimiento practicado a la menor.

Según confirmaron fuentes de la investigación a TN, en este establecimiento se realizan frecuentemente este tipo de abortos y los restos hallados corresponden a procedimientos legales. Esta información fue corroborada también por el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires, que realizó una inspección el lunes posterior al operativo.

De acuerdo a lo informado, los restos habían sido despachados como residuos patológicos y se encontraban a la espera de su traslado por parte de la empresa encargada de este tipo de descartes.

En paralelo, la Justicia avanza en la identificación del feto correspondiente a la menor, con el objetivo de obtener el ADN del violador. En la causa hay dos hombres denunciados, quienes continúan prófugos.