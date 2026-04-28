"Clínica del horror": intensifican la búsqueda de dos prófugos y profundizan la investigación sobre una ONG

La investigación por la denominada "Clínica del horror" en Villa Ballester suma nuevos capítulos y profundiza su complejidad judicial. En las últimas horas, la Justicia dispuso pedido de captura nacional e internacional para dos familiares de la niña que fue violada en la provincia de Santiago del Estero, quedó embarazada y posteriormente fue hallada junto a su madre en la Clínica Santa María, en la provincia de Buenos Aires.

El caso, que conmociona por la gravedad de los hechos y la multiplicidad de hipótesis en análisis, se encuentra en una etapa clave. Fuentes judiciales confirmaron que ambos familiares son buscados de manera intensa, aunque hasta el momento no hay novedades sobre sus paraderos. La orden de captura refleja la relevancia que los investigadores atribuyen a estas personas dentro del entramado delictivo que se intenta desentrañar.

El hallazgo que detonó la investigación

El punto de inflexión en la causa se produjo tras un allanamiento en la Clínica Santa María, ubicada en Villa Ballester, donde se encontraron ocho fetos, un dato que amplificó la dimensión del caso y encendió alarmas en el ámbito judicial.

Este hallazgo no solo generó impacto por sí mismo, sino que también abrió nuevas líneas de investigación vinculadas a posibles prácticas ilegales dentro del establecimiento. A partir de ese momento, la pesquisa comenzó a orientarse hacia escenarios más complejos, incluyendo la posible existencia de estructuras organizadas detrás de los hechos.

El rol bajo sospecha de una ONG

Otro de los ejes centrales de la causa es la investigación sobre una ONG que habría estado detrás del traslado de la adolescente y su madre desde Santiago del Estero hasta Buenos Aires.

Según confirmaron fuentes del caso, la organización está siendo analizada para determinar qué papel cumplió en el viaje y si tuvo algún grado de participación en los hechos que hoy se investigan. Este punto resulta clave para los investigadores, ya que podría aportar elementos para reconstruir la cadena de responsabilidades y determinar si existió una planificación previa.

Por el momento, no se han dado a conocer avances concluyentes sobre esta línea, pero se mantiene como uno de los focos principales del expediente.

Sin nuevos allanamientos por falta de pruebas

En paralelo, la fiscalía a cargo de la investigación evalúa constantemente la posibilidad de nuevas medidas judiciales. Sin embargo, hasta ahora no existen elementos suficientes para solicitar nuevos allanamientos, lo que marca una pausa en las acciones operativas mientras se continúa con el análisis de pruebas y testimonios.

Este dato refleja la prudencia con la que avanza la causa, en un contexto donde cada decisión judicial debe estar respaldada por evidencia concreta debido a la gravedad de las imputaciones en juego.

Hipótesis en disputa y preguntas sin respuesta

La causa se sostiene actualmente sobre varias hipótesis de investigación, entre las que se destacan:

Presunta red dedicada a la trata de personas

Posible sustracción de menores en el contexto de abortos

Ambas líneas abren escenarios de alta complejidad penal y requieren de una reconstrucción detallada de los hechos, incluyendo el rol de cada uno de los implicados.

En este marco, uno de los interrogantes más inquietantes sigue sin respuesta: qué ocurrió con el bebé. Los investigadores intentan determinar si la menor fue trasladada a la clínica para dar a luz —teniendo en cuenta que su fecha de parto estaba prevista para mayo— o si, por el contrario, se le practicó un aborto.

La falta de certezas sobre este punto es, hasta el momento, uno de los aspectos más sensibles de la causa. El destino del bebé y su ubicación actual constituyen el núcleo de la investigación y podrían ser determinantes para esclarecer los hechos.