Cobarde ataque a una octogenaria en su casa para robarle el teléfono celular

Los jubilados, en la mira de los delincuentes. Ayer se conoció que una mujer de 82 años, jubilada, fue atacada de manera salvaje y cobarde por un delincuente, quien ingresó a su casa y se marchó con un magro botín, el teléfono celular de la octogenaria.

Fuentes policiales y judiciales consultadas por este diario indicaron que tomaron conocimiento del violento ilícito el miércoles, pasadas las 16.00 horas, cuando una mujer, quien se identificó como Lidia Cejas, se comunicó al comando radioeléctrico solicitando la presencia de un móvil policial para su domicilio, sito en el pasaje Joaquín Acuña al 600, en el sector sudoeste de la ciudad.

Al arribar la patrulla de la Comisaría Sexta, los uniformados se entrevistaron con la mujer, quien les comentó, según plasmó luego en la denuncia radicada en el Precinto Sexto, que alrededor de las 16.00, encontrándose descansando en su habitación, se levantó para ir a a cocina. Al ingresar, observó a un sujeto desconocido, quien al verla se abalanzó sobre ella y la agredió físicamente para luego marcharse.

Al reincorporarse, la mujer notó que le faltaba el teléfono celular que había quedado, momentos antes, cargándose sobre la mesada, por lo que presume que el sujeto que ingresó a la casa y la golpeó, se lo había robado.

Tras escuchar a la mujer, quien brindó algunas características del delincuente, la patrulla salió en su búsqueda. Sin embargo, y a pesar de los recorridos por la zona, no logró dar con su paradero.



Más celulares

Por otro lado, en el Precinto Judicial N° 5, María Salas, de 59 años, denunció a las 17.30, la sustracción de tres teléfonos celulares. Aparatos de comunicación que, según la denunciante, habían sido dejados por un familiar sobre la mesa del jardín, en el patio delantero de su domicilio.

Salas, al momento de radicar la denuncia, recordó que se encontraba realizando tareas de jardinería en el patio posterior de la vivienda, dejando olvidada abierta la puerta de rejas del frente de la casa.

Al regresar a buscar los teléfonos, varios minutos después, no los encontró, observando que la puerta estaba abierta.

Al consultar a los vecinos si habían visto o escuchado algún ruido que les llamara la atención, una de ellas le manifestó que vio a tres jóvenes, conocidos del barrio, merodear su domicilio.

Si bien en la denuncia, la damnificada brindó las identidades de los sospechosos, desde la Justicia no se impartió aún ninguna directiva en relación a aquellos.