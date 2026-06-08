Comenzó el segundo juicio por el crimen del policía Diego Chávez

Este lunes al mediodía comenzó el segundo juicio por jurados contra José Javier Aguilar, único imputado por el crimen del policía Diego Chávez, asesinado en abril de 2022 en el complejo habitacional Valle Chico, en la ciudad Capital. El debate se lleva adelante en la Oficina de Gestión de Audiencias (OGA) del Poder Judicial y tiene como finalidad determinar nuevamente la responsabilidad penal del acusado en un caso que ya había sido juzgado anteriormente.

La realización de este nuevo proceso responde a una decisión de la Corte de Justicia, que resolvió dejar sin efecto tanto el veredicto de culpabilidad emitido por un jurado popular como la posterior sentencia de prisión perpetua dictada en el primer juicio. De esta manera, la causa vuelve a ser analizada por un nuevo jurado, que deberá escuchar las pruebas y testimonios incorporados al expediente para arribar a una nueva decisión.

El crimen ocurrido en Valle Chico

Los hechos que dieron origen a la investigación ocurrieron el 29 de abril de 2022, alrededor de las 17.33, en el complejo habitacional Valle Chico. Según la investigación judicial, José Javier Aguilar atacó con un arma blanca al efectivo policial Diego Chávez, provocándole una herida mortal en el pecho.

De acuerdo con la acusación sostenida en la causa, el policía había acudido al lugar para asistir a una mujer que sería pareja de Aguilar. Según surge de la investigación, la mujer presuntamente estaba siendo víctima de una agresión por parte del acusado cuando se produjo la intervención policial.

La secuencia derivó en el ataque que terminó con la vida del efectivo, un hecho que motivó la apertura de una causa judicial que avanzó hasta la instancia de juicio por jurados.

La situación procesal de Aguilar

José Javier Aguilar llega a este segundo juicio en libertad y enfrenta una acusación por el delito de homicidio calificado por ser cometido contra un miembro de las fuerzas de seguridad.

La calificación legal que pesa sobre el acusado contempla una de las penas más severas previstas por la legislación penal. En caso de que el nuevo jurado popular lo declare culpable, la sanción prevista es la prisión perpetua.

La instancia que se inicia adquiere una relevancia especial debido a que el caso ya fue objeto de un debate oral anterior que concluyó con una condena máxima para el imputado.

El primer juicio y la condena anulada

El primer juicio por jurados concluyó el 23 de agosto de 2024. En aquella oportunidad, el jurado popular emitió un veredicto de culpabilidad y posteriormente se dictó una condena a prisión perpetua contra Aguilar.

Sin embargo, el desarrollo posterior del expediente judicial modificó por completo el escenario procesal. La Sala Penal de la Corte de Justicia revisó las actuaciones y resolvió anular tanto la decisión adoptada por el jurado como la sentencia dictada por el juez director Marcelo Soria.

La resolución fue emitida el 2 de febrero de este año y marcó un punto de inflexión en la causa, ya que dejó sin efecto el resultado alcanzado durante el primer debate oral.

Los fundamentos de la Corte de Justicia

La decisión del máximo tribunal provincial se fundamentó en la existencia de "errores críticos" detectados durante las instrucciones finales impartidas al jurado popular antes de la deliberación.

A criterio de la Corte de Justicia, esas irregularidades resultaron determinantes para invalidar el proceso realizado y justificaron la necesidad de convocar a un nuevo juicio. Como consecuencia de esa resolución, se ordenó la realización de un segundo debate oral y público para garantizar una nueva evaluación del caso.

La medida implicó que todo el proceso de valoración de la prueba deba realizarse nuevamente ante un jurado diferente, que tendrá la responsabilidad de analizar los elementos presentados por las partes y emitir un nuevo veredicto.