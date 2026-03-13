Operativo en el Valle Central: secuestran 34 motocicletas y arrestan a diez personas

Un operativo integral de seguridad se desarrolló en distintos sectores del Valle Central, con la participación de efectivos policiales pertenecientes a diversas comisarías y unidades especializadas de la Policía de la Provincia. El procedimiento incluyó controles vehiculares, patrullajes preventivos y acciones de fiscalización, con el objetivo de reforzar la seguridad en barrios y zonas estratégicas.

En el operativo intervinieron efectivos de varias dependencias policiales, que trabajaron de manera coordinada para llevar adelante los controles y procedimientos.

Entre las unidades participantes se encontraban:

Comisaría Primera de la Capital

Comisaría Séptima de la Capital

Comisaría de Sumalao, en el departamento Valle Viejo

Comisaría de Villa Dolores, también en el departamento Valle Viejo

Comisaría de San Antonio, en el departamento Fray Mamerto Esquiú

Comisaría de Piedra Blanca, perteneciente al mismo departamento

El despliegue incluyó además la participación de personal de Grupos Especiales, junto con integrantes de distintas Divisiones y Direcciones de la Policía de la Provincia, que aportaron recursos humanos y logísticos para el desarrollo del procedimiento.

Incautación de motocicletas por infracciones a la normativa

Durante el operativo, los efectivos realizaron controles vehiculares que derivaron en el secuestro de treinta y cuatro (34) motocicletas de distintas marcas y cilindradas. Las incautaciones se produjeron luego de que los conductores de los rodados infringieran disposiciones vigentes de tránsito, específicamente lo establecido en la Ley Nacional de Tránsito N° 24.449 y en el Código de Faltas de la Provincia.

Tras constatar las irregularidades durante los controles, los agentes procedieron a labrar las actas correspondientes, paso administrativo necesario para formalizar las actuaciones policiales.

Una vez cumplido ese procedimiento, los rodados fueron trasladados a las comisarías intervinientes y a los corralones municipales correspondientes, donde quedaron a disposición de las autoridades para los trámites administrativos posteriores.

Arrestos por infracciones al Código de Faltas

En el marco del mismo operativo, los efectivos policiales arrestaron a diez personas del sexo masculino por presuntas infracciones al Código de Faltas de la Provincia.

Los detenidos fueron identificados con los siguientes apellidos y edades:

Herrera (31)

Mojica (37)

Narváez (29)

Apaza (22)

Casimiro (23)

Sayavedra (24)

Torrico (26)

Roldán (21)

Calsapi (21)

Cordero (21)

Además, durante el procedimiento los efectivos demoraron a un adolescente de 17 años, quien quedó sujeto a las disposiciones correspondientes para los casos que involucran a menores de edad.

En el mismo contexto, también fue puesta a disposición de la Justicia una mujer de apellido Aráoz Morales (31), quien contaba con un requerimiento de traslado por la fuerza pública.

Operativos estratégicos para reforzar la seguridad

Según se informó, este tipo de operativos integrales de seguridad se realizan de manera periódica en distintos sectores del Valle Central. Las acciones se desarrollan en lugares estratégicos, seleccionados en función de criterios operativos y preventivos, con el objetivo de reforzar la presencia policial y promover el cumplimiento de las normas vigentes.

El despliegue contempla la movilización de recursos humanos y logísticos, así como la participación de diversas unidades policiales que trabajan de forma coordinada.

Entre los objetivos principales de estas intervenciones se encuentran:

Fortalecer la prevención del delito en barrios del Valle Central

Controlar el cumplimiento de las normas de tránsito

Actuar ante infracciones al Código de Faltas de la Provincia

Generar mayor presencia policial en espacios públicos