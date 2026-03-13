Catamarca: Esclarecen millonario robo en el Colegio de Escribanos y arrestan a un sospechoso

Personal de la División Investigaciones de la Policía de Catamarca logró avanzar en el esclarecimiento de un cuantioso robo denunciado en el Colegio de Escribanos de Catamarca, hecho por el cual fue arrestado un hombre de 34 años.

La investigación se inició tras una denuncia radicada en el Precinto Judicial N° 1 por autoridades de la institución, quienes informaron que personas desconocidas habrían ingresado al edificio y sustraído una importante suma de dinero en efectivo, chequeras y diversa documentación, para luego darse a la fuga.

A partir de tareas investigativas realizadas por personal policial y sumariantes de la Unidad Judicial N° 1, se concretaron dos allanamientos ordenados por el Juzgado de Control de Garantías N° 1, a pedido de la Fiscalía de Instrucción N° 2.

Los procedimientos se llevaron a cabo en viviendas ubicadas en la calle José Espeche s/n, en la localidad de Santa Rosa (Valle Viejo), y en la zona de Isla Larga, departamento Ambato.

Durante los operativos, los investigadores secuestraron una camioneta Peugeot 504 blanca, $97.500 en efectivo, dos teléfonos celulares marcas Motorola y Nokia, prendas de vestir, una barreta, un juego de llaves que pertenecería al lugar del hecho, y documentación perteneciente al Colegio de Escribanos.

En el procedimiento realizado en Isla Larga, los efectivos también arrestaron en averiguación del hecho a un hombre de apellido Aybar (34), quien quedó alojado en una dependencia policial a disposición de la Justicia.

Hallazgo de documentación en Las Pirquitas

En paralelo, efectivos policiales junto al Grupo Especial de Rescate (GER) de la Dirección de Bomberos y personal de la División Drones del SAE-911 realizaron un rastrillaje en inmediaciones del murallón del dique Las Pirquitas, en el departamento Fray Mamerto Esquiú.

Durante el operativo, los uniformados encontraron chequeras, documentación y una llave perteneciente al Colegio de Escribanos, que estaban ocultas entre la maleza, por lo que fueron secuestradas y puestas a disposición de la autoridad judicial interviniente.

La investigación continúa para determinar la participación de otras personas en el hecho.