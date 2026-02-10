Condenaron al Clan Sena por el femicidio de Cecilia Strzyzowski

La Justicia de la provincia de Chaco condenó a prisión perpetua a César Sena, Emerenciano Sena y Marcela Acuña por el femicidio de Cecilia Strzyzowski. Las penas fueron fijadas en una audiencia virtual, luego de que el jurado popular los declarara culpables en noviembre pasado.

La resolución judicial se enmarca en el expediente que investigó el asesinato ocurrido el 2 de junio de 2023 en la ciudad de Resistencia. Los integrantes del denominado clan Sena no estuvieron presentes durante la audiencia y escucharon la lectura de la sentencia desde sus lugares de detención.

La jueza técnica Dolly Fernández fue la encargada de dar lectura a las condenas, en una audiencia breve, tal como se había anticipado previamente.

El jurado popular había determinado la culpabilidad de César Sena por el delito de homicidio doblemente agravado, al considerar el vínculo con la víctima y la existencia de violencia de género, una figura penal que contempla la pena máxima.

En tanto, Emerenciano Sena y Marcela Acuña fueron declarados partícipes primarios del femicidio. Durante el juicio, tanto la fiscalía como las querellas señalaron el rol central que ambos desempeñaron en el plan destinado a ocultar el crimen y eliminar pruebas, con el objetivo de garantizar la impunidad.

Las penas para los acusados por encubrimiento

El tribunal también resolvió la situación de los imputados por encubrir el crimen. Gustavo Obregón y Fabiana González fueron encontrados culpables del delito de encubrimiento agravado. En ese marco, la fiscalía solicitó penas cercanas al máximo legal, mientras que las querellas reclamaron las sanciones más severas.

Obregón fue condenado a 5 años y 10 meses de prisión efectiva, mientras que González recibió una pena de 5 años de cárcel. Por su parte, Gustavo Melgarejo fue sentenciado a 2 años y 10 meses de prisión en suspenso, con medidas preventivas, por el delito de encubrimiento simple.

La responsabilidad de fijar las penas recayó en la jueza Dolly Fernández, quien debió establecer las condenas dentro de los márgenes previstos por el Código Penal, tras el veredicto unánime del jurado popular.

Al finalizar la audiencia, la magistrada ordenó que los restos de Cecilia Strzyzowski sean entregados a su madre, Gloria, una vez que la sentencia quede firme.