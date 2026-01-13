Conmoción en Bañado de Ovanta: hallaron sin vida a un reconocido docente

Una profunda conmoción atraviesa por estas horas a la localidad de Los Altos, en el departamento Santa Rosa, tras conocerse el fallecimiento de Ramón Esteban Bustamante, un docente de 61 años ampliamente reconocido en la comunidad. El hombre fue hallado sin vida durante la madrugada de este martes en su domicilio particular, situación que generó un fuerte impacto social y numerosas expresiones de pesar.

El hecho fue advertido pasada la medianoche, cuando personal de la Comisaría de Bañado de Ovanta recibió un llamado telefónico solicitando la presencia policial en una vivienda de la localidad. Ante el aviso, efectivos se dirigieron de inmediato al lugar indicado, donde al ingresar constataron la presencia del cuerpo sin vida de un hombre mayor de edad.

Según los primeros datos recabados en el lugar, la persona fue identificada como Ramón Esteban Bustamante, de 61 años, conocido en el ámbito local con el alias de "El Conejo". Bustamante se desempeñaba como docente y residía en el barrio 37 Viviendas de Los Altos, donde era un vecino habitual y mantenía un vínculo cercano con la comunidad.

Tras la confirmación del fallecimiento, se activó el protocolo correspondiente. En el lugar trabajaron de manera conjunta efectivos policiales y personal de salud, quienes constataron el deceso. Posteriormente, se dio intervención a la Fiscalía de turno, que impartió las directivas necesarias para el inicio de las actuaciones judiciales tendientes a esclarecer las circunstancias en las que ocurrió el hecho.

De acuerdo con la información preliminar surgida de la investigación, se trataría de una muerte autoinfligida. No obstante, desde el ámbito judicial se indicó que se avanzará con las diligencias de rigor para confirmar esta hipótesis y descartar cualquier otra circunstancia, en el marco de un proceso que se maneja con la prudencia que amerita un episodio de estas características.

La noticia generó un profundo impacto en Los Altos, una localidad donde Bustamante era conocido no solo por su rol como educador, sino también por su trato cercano y su participación activa en la vida comunitaria. A lo largo de la jornada, vecinos, colegas y exalumnos manifestaron su dolor y sorpresa ante la irreparable pérdida.

El hecho vuelve a poner en foco la importancia de abordar de manera integral las problemáticas de salud mental y de reforzar los dispositivos de acompañamiento comunitario, especialmente en localidades pequeñas donde los vínculos sociales son estrechos y la pérdida de un referente genera un impacto colectivo significativo.

Mientras tanto, la investigación continúa bajo la órbita de la Fiscalía local, que trabaja para reunir todos los elementos necesarios que permitan cerrar el caso con claridad y conforme a los procedimientos legales vigentes. En paralelo, familiares y allegados atraviesan horas de profundo dolor, acompañados por una comunidad que se encuentra visiblemente conmovida por lo sucedido.