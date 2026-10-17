Dos hombres fueron aprehendidos tras ser sorprendidos con una rueda de moto en Catamarca

En la madrugada de hoy, alrededor de las 04:10, efectivos de la Seccional Sexta llevaron adelante un procedimiento en la calle Marcos Figueroa, en el tramo comprendido entre Provincia del Chaco y avenida Misiones, que culminó con la aprehensión de dos hombres identificados por sus apellidos como Quevedo, de 28 años, y Díaz, de 38.

De acuerdo con la información proporcionada sobre el operativo, los sujetos habrían sido sorprendidos mientras llevaban una rueda completa de motocicleta, correspondiente al rodado N.º 14. Al no poder acreditar la legítima propiedad ni la procedencia del elemento, los efectivos intervinientes dispusieron su secuestro.

El procedimiento se concentró así en dos aspectos centrales: por un lado, la aprehensión de los hombres que trasladaban la rueda y, por otro, el resguardo del elemento cuya propiedad y origen no pudieron ser justificados en ese momento. Ambos quedaron bajo intervención policial para continuar con las actuaciones correspondientes.

De acuerdo con la información oficial, ambos se habrían despojado de la rueda antes de darse a la fuga. Sin embargo, la huida no habría prosperado: los uniformados lograron interceptarlos y, durante esa instancia, los dos hombres se habrían tornado agresivos con el personal policial.

La intervención concluyó con la aprehensión de ambos sujetos y el secuestro del objeto, mientras que la actuación policial continuó con el traslado de los involucrados a la dependencia correspondiente.

Tras ser interceptados, Quevedo, de 28 años, y Díaz, de 38, fueron trasladados a la Seccional Sexta, donde quedaron alojados a disposición de la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Oeste.

La situación de ambos quedó, de este modo, bajo la órbita de la autoridad judicial competente, mientras que la rueda completa de motocicleta, rodado N.º 14, permaneció en calidad de secuestro debido a que los hombres no pudieron acreditar su legítima propiedad y procedencia.