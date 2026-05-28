Conmoción: un hombre de 72 años falleció por desnutrición y su hijo fue imputado por abandono de persona

El domingo 10 de mayo, autoridades del Ministerio Público Fiscal (MPF) de Mendoza llevaron a cabo un allanamiento en una vivienda del departamento de Godoy Cruz, donde convivían un hombre de 41 años y su padre de 72. Allí, los investigadores encontraron a Francisco Carlos Morán en un estado alarmante: extremadamente delgado, con múltiples hematomas en el cuerpo y el rostro, y repitiendo la frase "Tengo hambre".

Ante la gravedad de su condición, la víctima fue trasladada inmediatamente a la Clínica Santa Clara, donde permaneció internado por apenas 24 horas antes de fallecer. Según los informes médicos, padecía neumonía, específicamente un edema agudo de pulmón por bronconeumonía, una complicación que se vio agravada por su avanzado estado de desnutrición.

El inmueble donde vivían presentaba condiciones paupérrimas de higiene y ausencia de alimentos, reflejando un entorno que contribuyó directamente al deterioro físico y, finalmente, al fallecimiento de Francisco Carlos Morán.

Imputación y cargos judiciales

El MPF mendocino, a través de la Unidad Fiscal de Delitos contra el Medio Ambiente, los Animales y Delitos no Especializados, formuló cargos contra Sergio Gustavo Morán, hijo de la víctima, bajo la figura de abandono de persona.

Los agravantes que se le imputan son claros:

Haber ocasionado grave daño en la salud de la víctima.

de la víctima. Cometer el delito contra su propio progenitor, lo que incrementa la gravedad legal del hecho.

Tras la imputación, Sergio Gustavo Morán quedó alojado en un penal provincial, mientras continúa la investigación en curso para determinar todos los elementos de responsabilidad en la muerte de su padre.

Identificación y proceso investigativo

La investigación se fortaleció con la utilización del Sistema de Reconocimiento Facial, implementado por el Ministerio de Seguridad y Justicia, que permitió identificar al hijo del fallecido. Este avance tecnológico se convirtió en una herramienta clave para confirmar la identidad del presunto responsable y avanzar en la detención y la formulación de cargos.

El procedimiento incluyó la revisión detallada de la vivienda, donde los fiscales constataron condiciones de extrema insalubridad y falta de provisión de alimentos, elementos que constituyen pruebas concretas para sustentar la acusación de abandono agravado.

Contexto y consecuencias

El caso ha generado alarma por la gravedad del abandono filial y el impacto sobre la salud de adultos mayores, particularmente en situaciones de desnutrición y negligencia extrema. Las autoridades judiciales destacan que la muerte de Francisco Carlos Morán no fue un accidente médico, sino el resultado de un abandono sistemático en condiciones deplorables, agravado por el estado de vulnerabilidad de la víctima.

Este hecho subraya la importancia de la vigilancia y el control social en los hogares, especialmente cuando los adultos mayores dependen de familiares directos para su alimentación y cuidado. La imputación contra Sergio Gustavo Morán marca un precedente en la persecución de delitos de abandono en entornos familiares, reforzando la responsabilidad legal y ética de los hijos hacia sus progenitores.