Allanamiento en Catamarca: secuestran casi dos kilos de droga

En el mediodía de hoy, personal del Grupo Antinarcóticos de Unidades Regionales (GAUR Andalgalá), dependiente de la Dirección Drogas Peligrosas de la Policía de la Provincia, llevó adelante un importante procedimiento judicial en la ciudad de Andalgalá, en el marco de una investigación por una supuesta infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes N° 23.737.

La medida se concretó luego de un amplio trabajo investigativo desarrollado por los efectivos especializados, quienes actuaron con conocimiento e intervención del Juzgado Federal de Catamarca. Como resultado de las tareas realizadas, los investigadores materializaron una orden de allanamiento en un domicilio ubicado en un pasaje sin nombre del Distrito Julumao, en la ciudad de Andalgalá, departamento homónimo.

La propiedad allanada pertenece a un hombre de 46 años, quien quedó posteriormente detenido a disposición de la Justicia interviniente.

El allanamiento y los elementos secuestrados

Durante la ejecución de la medida judicial, el personal policial avanzó con la inspección del inmueble y logró secuestrar distintos elementos vinculados a la causa investigada.

Entre los hallazgos más relevantes, los efectivos encontraron y secuestraron cuatro plantas de la variedad cannabis sativa, las cuales estaban siendo cultivadas en el lugar. Según se informó, las plantas tenían una altura aproximada de 2,5 metros.

Además, en el domicilio fueron incautados:

1,570 kilos de marihuana .

. Ocho envoltorios de plástico que contenían un total de 153 semillas de marihuana .

que contenían un total de . Dos teléfonos celulares de distintas marcas y modelos.

de distintas marcas y modelos. Una balanza digital de precisión tipo gramera.

Los elementos secuestrados quedaron vinculados a la causa que se investiga bajo la órbita de la Justicia Federal, en el contexto de una supuesta infracción a la normativa nacional vigente en materia de estupefacientes.

Intervención judicial y detención

Finalizado el procedimiento, los policías procedieron a la detención del propietario del inmueble, quien fue trasladado a la dependencia policial correspondiente.

De acuerdo con la información proporcionada, el hombre quedó a disposición de la Justicia interviniente, desde donde se impartieron las medidas judiciales a seguir en el marco de la investigación.

La actuación estuvo encabezada por efectivos especializados del área antinarcóticos, quienes desarrollaron las tareas investigativas previas y posteriormente concretaron el allanamiento ordenado judicialmente. El operativo se enmarca en las acciones impulsadas por la Dirección Drogas Peligrosas de la Policía de la Provincia en coordinación con el ámbito judicial federal.

Un operativo centrado en una presunta infracción a la Ley 23.737

La causa se encuentra vinculada a una supuesta infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes N° 23.737, normativa bajo la cual se desarrolló tanto la investigación previa como el procedimiento realizado en el Distrito Julumao.

El despliegue operativo incluyó la participación del personal del GAUR Andalgalá, unidad especializada que depende de la estructura de la Dirección Drogas Peligrosas. El trabajo investigativo previo permitió reunir los elementos necesarios para solicitar y concretar la orden de allanamiento otorgada con intervención del Juzgado Federal de Catamarca.

El secuestro de plantas de cannabis sativa, marihuana procesada, semillas, dispositivos celulares y una balanza de precisión constituye parte de los elementos incorporados a la causa judicial abierta tras el procedimiento realizado en Andalgalá.