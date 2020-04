Crimen de Agustín Rasguido: la querella cree que hubo un complot entre Nievas y su novia para acribillar al joven

Este lunes, se debía llevar a cabo en el edificio de la Cámara de Sentencia Penal Juvenil la audiencia de control de detención a Elías Abraham Nievas, imputado por asesinato de Agustín Raguido ocurrido a fines de diciembre del año pasado.

Sin embargo, la audiencia fue postergada a pedido de su defensor oficial, Jorge De la Fuente. El letrado presentó un escrito a los efectos de suspender la audiencia debido a que la defensa no cuenta con los tiempos necesarios para organizar los detalles de la misma. En base a ello, es que solicitó copias del expediente al fiscal penal juvenil Dr. Guillermo Narvaez. En base a ello, el juez de control de garantias penal juvenil en feria extraordinaria Dr. Fabricio Gershani Quesada quien hizo lugar al planteo de la defensa y dio una prórroga a la audiencia.

El abogado de la familia de la víctima, consideró que “la participación delictiva y criminal" es tanto de Nievas como de su novia. La adolescente no puede responder penalmente por su edad.

“Nos parece relativo que haya declarado o no. Por los elementos que obran en la causa creo que se encuentra más que acreditada la participación delictiva y criminal tanto de Nievas como de la menor. Existen mensajes y chats en los que quedan aclarado que entre los dos tuvieron toda la intención de acribillar a Rasguido de balazos. Fue un complot entre estos dos criminales para matar de manera alevosa, cobardemente, e incluso, por placer”, detalló el letrado tras la postergada audiencia.

Sobre el móvil del crimen, consideró que podría tratarse de un crimen pasional. “Creo que podría ser alguna especie de celos”.

Castellanos sostuvo que “hay que analizar en el futuro todo lo que tiene que ver con la adolescente (novia de Nievas y ex de Agustín), quien por su edad no puede responder penalmente. Y agregó: “Vamos a pedir una serie de diligencias porque entendemos que no puede estar alojada en su vivienda y transitar libremente por las calles de su pueblo”, resaltó.