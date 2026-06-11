Crimen de Diego Chávez: "Le pido perdón a toda su familia", el último mensaje de Aguilar

La causa por el homicidio del cabo de la Policía de la Provincia Diego Chávez alcanzó una instancia decisiva con la finalización de los alegatos de cierre y la posterior intervención del acusado, José Javier Aguilar, quien tuvo la oportunidad de dirigirse por última vez al jurado popular antes de que comenzara la deliberación.

Tras varias jornadas de debate oral, declaraciones testimoniales y exposición de las pruebas reunidas durante la investigación, el proceso judicial quedó en manos de los ciudadanos que integran el jurado, quienes deberán analizar toda la información presentada durante el juicio para arribar a una conclusión sobre la responsabilidad penal del imputado.

La expectativa se concentra ahora en la decisión que adopten los jurados, quienes deberán responder si Aguilar es culpable o no del homicidio del efectivo policial ocurrido en Valle Chico.

El momento final antes de la deliberación

Luego de que las partes expusieran sus alegatos finales y presentaran sus respectivas conclusiones sobre los hechos investigados, se desarrolló uno de los momentos más significativos del proceso: las últimas palabras del acusado.

Se trata de una instancia contemplada dentro del debate, en la que el imputado puede expresarse directamente ante quienes tendrán la responsabilidad de emitir el veredicto. Fue en ese contexto que José Javier Aguilar decidió tomar la palabra para dirigirse al jurado popular y también a los familiares de la víctima.

Su mensaje estuvo marcado por un pedido de disculpas que se convirtió en la frase más resonante de la jornada. "Le pido perdón a toda su familia", expresó el acusado antes de que comenzara la etapa de deliberación.

La declaración se produjo una vez finalizados los alegatos de cierre, cuando ya habían concluido las exposiciones de las partes y el debate ingresaba en su tramo final.

Concluidas las últimas manifestaciones del acusado, el proceso pasó a una nueva etapa. Desde ese momento, la responsabilidad quedó en manos del jurado popular, integrado por ciudadanos que deberán analizar los elementos reunidos durante el juicio.

Vale indicar que la expectativa en este segundo debate gira en torno a la posibilidad de que los jurados bajen la calificación del hecho y, en consecuencia, Aguilar no sea condenado a prisión perpetua.

En el primer juicio, efectuado en 2024, Aguilar fue declarado culpable de "homicidio agravado por ser cometido contra un personal de la fuerza de seguridad". Por errores cometidos por el entonces juez director, el fallo fue anulado en febrero de 2026 por la Sala Penal de la Corte de Justicia, Aguilar recuperó la libertad y se ordenó realizar un nuevo debate.