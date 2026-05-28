Crimen del motel: el fiscal cerró la investigación y Matías Heredia irá a juicio

El fiscal de Instrucción N°2 del Distrito Este, Laureano Palacios, dio por concluida la investigación penal preparatoria y dispuso la elevación a juicio de la causa en contra de Matías Agustín Heredia, quien afrontará cargos por los delitos de:

Homicidio doblemente agravado por alevosía y criminis causa , en concurso real con

, en concurso real con Robo simple, en calidad de autor.

Durante la pesquisa, el Ministerio Público Fiscal reunió un amplio abanico de pruebas técnicas y documentales, entre las cuales se incluyen:

Declaraciones testimoniales

Inspecciones judiciales y oculares

Informes técnicos

Análisis de registros telefónicos y movimientos financieros

Informes médicos y forenses

Pericias psicológicas y psiquiátricas

Estudios de ADN

Autopsia

Relevamientos fotográficos

Visualización de registros fílmicos

Medidas de investigación digital

Otros elementos incorporados al expediente

Según el fiscal Palacios, los elementos reunidos permiten acreditar con el grado de probabilidad exigido para esta etapa procesal tanto la existencia del hecho como la presunta responsabilidad de Heredia, lo que motivó la decisión de elevar la causa a juicio. La medida fue notificada a las partes involucradas.

El hecho: un crimen con planificado objetivo económico

La investigación fiscal describe que los hechos ocurrieron entre la noche del 2 de julio y la madrugada del 3 de julio de 2024, en el motel alojamiento "Oasis", ubicado sobre Ruta Provincial N°1, localidad de Polcos, departamento Valle Viejo.

De acuerdo con la hipótesis fiscal:

Ingreso y encuentro con la víctima: Matías Agustín Heredia habría ingresado a una habitación del motel, donde se encontraba Rubén Ariel Maturano Olmos, con quien previamente habría pactado un encuentro de carácter sexual. Reducción y maniobra de inmovilización: Una vez dentro de la habitación, Heredia habría logrado reducir y maniatar a Maturano Olmos utilizando una sábana, dejándolo completamente inmovilizado e imposibilitado de defenderse. Robo de bienes personales y virtuales: Con la víctima en estado de indefensión, Heredia se habría apoderado de su teléfono celular y accedido a sus billeteras virtuales, acciones que, según la acusación, tenían finalidad de lucro y procuración de impunidad. Homicidio: Posteriormente, el imputado habría ejercido maniobras asfixiantes sobre la víctima, provocándole la muerte por asfixia mecánica por sofocación, según consta en el informe de autopsia elaborado por el Cuerpo Interdisciplinario Forense. Secuelas financieras del crimen: Tras abandonar el lugar, Heredia habría realizado cuatro transferencias desde la billetera virtual de la víctima a su propia cuenta bancaria, por un monto total superior a 200 mil pesos.

Implicancias y próximos pasos

La causa, que combina violencia extrema con beneficio económico, refleja la complejidad del caso y la multiplicidad de pruebas que ahora serán evaluadas en un juicio oral. La elevación a juicio marca un paso decisivo en la persecución penal, estableciendo un marco formal para que se determinen responsabilidades y posibles sanciones conforme al Código Penal vigente.

El Ministerio Público Fiscal sostiene que, con la prueba acumulada, existen elementos suficientes para acreditar la comisión de los delitos por parte del imputado, dejando en manos del tribunal la valoración definitiva de los hechos.