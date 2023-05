Cuatro meses sin respuestas: el dolor de la familia de Karina Chazarreta

El pasado 11 de enero, Karina Charrazeta, una mujer de 38 años, desapareció en la provincia, dejando sin respuestas a su familia y amigos. Desde entonces, la búsqueda se ha intensificado en la zona y en las redes sociales con el objetivo de encontrar alguna pista que permita dar con su paradero. Hoy, a cuatro meses de su desaparición, su hijo Cristian Ortega utilizó su cuenta de Facebook para expresar su dolor y su compromiso con sus hermanos.

“Ya no tengo palabras para expresar lo mucho que me duele esta situación, hoy se cumplen 4 meses sin saber nada de ti, sin saber que te pasó! Te extraño tanto viejita mía!!”, escribió Cristian en un emotivo mensaje en el que promete cuidar de sus hermanos y no bajar los brazos en la búsqueda de respuestas.

La familia Charrazeta-Ortega ha realizado varias marchas y actividades en la ciudad para visibilizar el caso y reclamar la actuación de las autoridades. En febrero, el fiscal a cargo del caso, Miguel Moreno, ofreció una recompensa de 500.000 pesos para quien aporte información certera sobre la mujer.