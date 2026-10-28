Cuatro remiseros irán a juicio por la brutal agresión a un chofer de Uber

Cuatro remiseros deberán enfrentar un juicio por la agresión a golpes contra Cristian Borgogno, un conductor de Uber atacado el 1 de marzo de 2024 en la Capital catamarqueña. La decisión de elevar la causa a juicio fue dispuesta por el fiscal de Instrucción N.º 6 y posteriormente confirmada por el juez de Control de Garantías Jonathan Felsztyna, por lo que el expediente avanzará hacia una nueva instancia del proceso judicial.

Los acusados son Federico Salguero, Walter Jesús Cannata, Carlos Gualquifil y Ramón Vielmetti. Según las imputaciones detalladas en la causa, los tres primeros deberán responder por el delito de lesiones leves en calidad de coautores, mientras que Vielmetti está acusado de hurto calamitoso, en relación con la denuncia por la desaparición de un reloj pulsera durante el episodio.

La resolución que confirmó la elevación a juicio marca un nuevo paso en la investigación iniciada a partir de la agresión denunciada por Borgogno. A partir de esta instancia, el proceso deberá avanzar hacia el análisis de las pruebas reunidas y la determinación de la eventual responsabilidad penal de cada uno de los cuatro imputados.

La causa presenta dos aspectos diferenciados: por un lado, la agresión física sufrida por el conductor y, por otro, la denuncia por el presunto robo de un objeto personal. Esa distinción se refleja en las calificaciones legales que pesan sobre los acusados, ya que no todos enfrentan la misma imputación.

La agresión ocurrió en la zona oeste de la Capital

El ataque se registró en inmediaciones de avenida Illia y pasaje Río del Valle, en la zona oeste de la ciudad. Allí, Borgogno fue agredido a golpes en un episodio que posteriormente adquirió una importante repercusión pública, luego de que comenzaran a difundirse imágenes del hecho.

Los videos mostraron cómo varios hombres golpeaban al conductor, incluso cuando ya se encontraba en el suelo. La difusión de esas imágenes contribuyó a que el caso tomara notoriedad pública y puso el foco en la violencia ejercida durante el ataque.

Tras el episodio, cinco hombres fueron arrestados inicialmente por orden de la Justicia, mientras la investigación avanzaba con el objetivo de establecer la responsabilidad de cada uno de los involucrados. La pesquisa debía determinar la participación que habría tenido cada sospechoso en los hechos denunciados, un aspecto central para definir las imputaciones correspondientes.

Con el avance de las actuaciones judiciales, la causa llegó a una instancia en la que se dispuso la elevación a juicio de cuatro de los acusados. La resolución fue confirmada por el juez de Control de Garantías Jonathan Felsztyna, lo que habilitó la continuidad del expediente hacia la etapa en la que se examinarán las pruebas y las responsabilidades atribuidas.

La denuncia por el robo de un reloj pulsera

Además de la agresión física, Borgogno denunció el robo de un reloj pulsera. De acuerdo con la información del caso, el objeto fue encontrado posteriormente entre las pertenencias de uno de los sospechosos.

Este elemento forma parte de los hechos investigados y se vincula con la imputación que pesa sobre Ramón Vielmetti, acusado de hurto calamitoso. Mientras Federico Salguero, Walter Jesús Cannata y Carlos Gualquifil están imputados por lesiones leves en calidad de coautores, la situación de Vielmetti se encuentra asociada a la presunta sustracción del reloj.

La denuncia por el objeto personal constituye así una línea específica dentro del expediente. La investigación no se limitó a reconstruir la agresión y establecer quiénes habrían participado en ella, sino que también incluyó el señalamiento de un presunto hurto ocurrido en el contexto del episodio.

Borgogno participa como querellante

Cristian Borgogno interviene en el proceso judicial en calidad de querellante, con la representación de los abogados Sebastián Ibáñez y Bruno Gerez. Por su parte, los cuatro imputados cuentan con defensores particulares.

La participación de Borgogno como querellante forma parte de la estructura procesal de una causa que ahora se encamina hacia el juicio. En esta nueva etapa, las partes intervinientes tendrán la oportunidad de actuar en el marco de las actuaciones previstas para examinar las pruebas relacionadas con el ataque y con la denuncia por el reloj pulsera.

La representación legal de la víctima y la presencia de defensores particulares para los acusados acompañarán el desarrollo del proceso, en el que deberán analizarse los elementos reunidos durante la investigación. La causa deberá abordar tanto las circunstancias de la agresión ocurrida en avenida Illia y pasaje Río del Valle como la presunta sustracción del objeto denunciado.