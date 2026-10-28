Desorden en la Capital: dos aprehendidos por una agresión física

Un episodio de desorden de magnitud registrado en el barrio Parque Norte derivó en la aprehensión de dos personas señaladas como presuntas autoras de una agresión física contra un joven de 27 años. El procedimiento se llevó a cabo a las 21:50, en la Manzana N de ese sector, con intervención de efectivos de la Comisaría Séptima.

De acuerdo con la información disponible, los aprehendidos son un hombre de apellido Ibáñez y una joven mujer de 26 años, quien también lleva ese apellido. Ambos serían los presuntos responsables de haber agredido físicamente a un joven de apellido Navarro, de 27 años.

El hecho fue consignado como una situación de desorden de magnitud, en cuyo contexto se produjo la intervención policial. A partir de lo ocurrido, el personal actuante procedió a la aprehensión de las dos personas mencionadas, en el marco de las actuaciones vinculadas con la presunta agresión.

La presunta agresión y las personas involucradas

La información señala que la víctima es un joven de 27 años, identificado por su apellido Navarro. En tanto, las dos personas aprehendidas fueron identificadas por el apellido Ibáñez: un hombre y una mujer de 26 años.

La intervención se relaciona con la presunta participación de ambos en una agresión física contra el joven. Sin embargo, los datos disponibles no precisan las circunstancias en las que se habría iniciado el episodio, el vínculo entre las personas involucradas ni las características específicas de la agresión.

Intervención de la Comisaría Séptima

El procedimiento contó con la intervención de personal de la Comisaría Séptima, cuyos efectivos actuaron en el lugar del episodio, situado en la Manzana N del barrio Parque Norte.

La actuación policial concluyó con la aprehensión del hombre de apellido Ibáñez y de la mujer de 26 años del mismo apellido, ambos señalados como presuntos autores de la agresión contra Navarro.