Derrapó y cayó en una zanja en Avda. Minerales

Pasada la medianoche se verificó un accidente de circulacion sobre Avda. Minerales esquina calle San Pedro.

En el lugar efectivos policiales encontraron al conductor de una motocicleta marca Motomel CG color roja, identificado como Carlos Ariel Soto de 17 años quien habría derrapado para posteriormente caer en el interior de una zanja de la avenida que dejó una obra en construcción.

Personal de SAME se hizo presente pero no dispuso su traslado al considerar que las lesiones no revertían gravedad.

Actuó personal Unidad judicial n° 9 y personal de la Comisaría Novena.