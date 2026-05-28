Desaparición de Agostina: Barrelier insiste en que la niña del video es su hija

Claudio Gabriel Barrelier, de 33 años, actualmente detenido por la desaparición de Agostina Vega, declaró este jueves ante el Ministerio Público Fiscal de Córdoba, ante el fiscal Raúl Garzón, titular de la Fiscalía de Instrucción 13. La audiencia comenzó a las 14 y se extendió mientras el imputado sostenía su versión sobre los hechos que lo vinculan con la adolescente.

Durante su declaración, Barrelier afirmó que la niña que aparece en un video ingresando a su domicilio es su hija, y reiteró su relato sobre el auto rojo, uno de los elementos centrales que la fiscalía investiga como parte de la cronología de la desaparición. Según fuentes judiciales, esta versión coincide con los dichos de Barrelier durante la audiencia, pero contrasta con los testimonios recogidos por la investigación.

Contradicciones y testimonios clave

El caso presenta contradicciones importantes. Una kioskera afirmó que no atendió a la menor el sábado 23 de mayo, día en que Agostina fue vista por última vez. Este testimonio pone en duda la versión de Barrelier respecto a la presencia de la adolescente en la vía pública antes de ingresar a su domicilio.

Asimismo, un remisero, considerado testigo clave, declaró: "No los vi entrar a la casa, frenamos casi dos cuadras antes, pero viéndolo así rápido sí, son ellos". Este testimonio resulta relevante para reconstruir los movimientos de Agostina en las horas previas a su desaparición y genera nuevas interrogantes sobre la veracidad de la declaración del detenido.

Por su parte, la familia de la adolescente sostuvo públicamente que Barrelier mintió durante su comparencia, reforzando la tensión entre la versión del imputado y los indicios recogidos por los investigadores.

Investigación y medidas judiciales

La causa se encuentra caratulada como privación ilegítima de la libertad y sigue bajo secreto de sumario, lo que limita el acceso público a las actuaciones. Según allegados a la investigación, hasta el momento no se han cargado nuevas evidencias en el expediente, y se esperan novedades en las próximas horas.

El fiscal Raúl Garzón declaró que "aún no hay certezas" sobre el paradero de Agostina Vega, mientras que la madre de la adolescente, Melisa, cambió de abogado y ahora está representada por el letrado Carlos Nayi. Esta modificación en la defensa apunta a fortalecer la estrategia legal en un caso que ha mantenido a la ciudad de Córdoba en vilo.

Evidencias y seguimiento de la menor

Según las últimas informaciones judiciales, la prueba recolectada y procesada recientemente ubica a Agostina en Córdoba, específicamente en el domicilio de Barrelier, donde habría permanecido aproximadamente tres horas antes de salir nuevamente. Este dato se convierte en uno de los ejes de la investigación, ya que podría aportar claridad sobre los movimientos de la adolescente y las responsabilidades del imputado.

A pesar de estas evidencias, la fiscalía mantiene una postura de prudencia, sin confirmar aún si la adolescente continúa en la ciudad o si existe algún indicio sobre su ubicación actual.