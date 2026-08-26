Detienen en Catamarca a un chofer de San Luis requerido por abuso sexual

Un operativo de control vehicular e identificación de personas realizado en el departamento Valle Viejo terminó con la detención de un hombre de 32 años que era requerido por la Justicia de la provincia de San Luis.

El procedimiento estuvo a cargo de efectivos de la Dirección de Seguridad Vial de la Policía de la Provincia, quienes se encontraban desarrollando controles en el Puesto Caminero de Sumalao, ubicado sobre la Ruta Provincial N° 33, departamento Valle Viejo. Durante el operativo, los uniformados procedieron al control de un colectivo de larga distancia. Como parte de las tareas de identificación y verificación correspondientes, se realizó la consulta de los datos de las personas involucradas en el procedimiento.

Fue a partir de esa consulta que los efectivos lograron establecer que sobre el chofer del micro pesaba un requerimiento judicial solicitado por la Justicia de San Luis. El hombre, de 32 años y oriundo de esa provincia, quedó entonces vinculado a una solicitud judicial relacionada con el supuesto delito de abuso sexual.

El requerimiento judicial

Luego del control inicial del colectivo de larga distancia, los efectivos realizaron la correspondiente verificación mediante el sistema informático. La consulta permitió determinar que el conductor no solamente era oriundo de San Luis, sino que además registraba un requerimiento judicial vigente solicitado por la Justicia de aquella provincia.

La situación fue detectada durante un procedimiento que tenía como finalidad el control vehicular y la identificación de personas en uno de los puestos camineros de Valle Viejo.

El hallazgo modificó el curso del procedimiento y derivó en la detención del hombre.

Intervención de la Fiscalía del Distrito Este

Luego del traslado a la Comisaría Sumalao, el hombre quedó a disposición de la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Este. Desde ese organismo judicial se impartieron las directivas a seguir en relación con el procedimiento.

De esta manera, la intervención de los efectivos de Seguridad Vial permitió detectar durante un control en territorio catamarqueño una situación judicial requerida desde otra provincia.

El procedimiento comenzó como una tarea de rutina de control vehicular e identificación de personas, pero la consulta de los datos del conductor permitió establecer la existencia del requerimiento y avanzar con su detención.

Un requerimiento originado en San Luis

El caso tiene como particularidad que el requerimiento judicial que derivó en la detención del hombre había sido solicitado por la Justicia de la provincia de San Luis, lugar de origen del conductor.

El hombre se encontraba al frente de un colectivo de larga distancia cuando fue identificado por los efectivos de la Dirección de Seguridad Vial que realizaban controles en el Puesto Caminero de Sumalao.

La verificación permitió establecer la situación judicial y activar el procedimiento correspondiente. La detención se produjo entonces a partir de la información obtenida mediante el sistema informático, que permitió confirmar que sobre el conductor existía un requerimiento judicial por el supuesto delito de abuso sexual.

Tras ser detenido, fue trasladado a la dependencia policial correspondiente por jurisdicción y quedó a disposición de la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Este.