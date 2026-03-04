Violencia en Catamarca: un hombre atacó a otro con un caño metálico

Un episodio de violencia física ocurrido durante la tarde de hoy movilizó a efectivos policiales en la zona del Parque Industrial El Pantanillo, luego de que un hombre denunciara haber sido atacado con un objeto contundente por otro individuo que posteriormente se dio a la fuga.

El procedimiento tuvo lugar a las 13:50, cuando motoristas del COEM-Kappa, actuando por requerimiento del SAE-911, se dirigieron hacia la Planta de Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos, ubicada sobre la Ruta Nacional N° 38, dentro del mencionado parque industrial.

En el lugar, los efectivos policiales trabajaron en colaboración con personal de la Comisaría Décima, quienes también participaron del operativo desplegado tras la alerta recibida por el sistema de emergencias.

Una vez en el sitio, los uniformados dialogaron con un hombre de 35 años de edad, quien relató lo ocurrido minutos antes del arribo policial.

El relato de la víctima y el elemento secuestrado

De acuerdo con lo manifestado por el denunciante, un sujeto lo habría agredido físicamente utilizando un caño de metal. Tras el ataque, el agresor se dio a la fuga, dejando el lugar antes de que pudiera concretarse cualquier intervención inmediata.

El objeto presuntamente utilizado en la agresión quedó en calidad de secuestro, siendo incorporado al procedimiento policial como elemento vinculado al hecho denunciado.

El episodio generó una rápida reacción por parte de los efectivos intervinientes, quienes relevaron las características del presunto agresor proporcionadas por la víctima para iniciar la búsqueda en la zona.

Entre los datos relevantes del procedimiento, se destacan:

Hora del hecho: 13:50.

Lugar: Planta de Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos.

Ubicación: Ruta Nacional N° 38, Parque Industrial El Pantanillo.

Víctima: hombre de 35 años.

Elemento utilizado en la agresión: caño de metal (secuestrado por la Policía).

Intervinientes: motoristas del COEM-Kappa y efectivos de la Comisaría Décima.

Origen del requerimiento: SAE-911.

Operativo de búsqueda y aprehensión

Tras recabar la información necesaria, los uniformados se abocaron de inmediato a la búsqueda del sospechoso en los alrededores del lugar donde se había producido la agresión.

El operativo se desarrolló en inmediaciones de la planta, donde finalmente los efectivos lograron aprehender al presunto autor del hecho.

El individuo detenido fue identificado como una persona del sexo masculino de apellido Rodríguez, de 45 años de edad.

La rápida intervención policial permitió localizar al sospechoso poco tiempo después de ocurrido el incidente, lo que derivó en su inmediata detención preventiva.

Traslado y actuación de la Justicia

Una vez concretada la aprehensión, Rodríguez (45) fue trasladado por los efectivos intervinientes y alojado en la dependencia policial correspondiente, donde quedó a disposición de la autoridad judicial competente.

En este caso interviene la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Sur, desde donde se impartieron las directivas a seguir en el marco de la investigación del hecho.