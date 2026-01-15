Detienen a dos sujetos tras un robo en Catamarca

Pasado el mediodía de este jueves, un operativo policial arrojó como resultado la aprehensión de dos hombres mayores de edad, quienes estarían vinculados a un hecho delictivo perpetrado en una vivienda de la zona sur de la ciudad.

El procedimiento se originó a las 12:30, luego de que el Sistema de Atención de Emergencias SAE-911 irradiara una alerta sobre un ilícito en curso. De inmediato, efectivos de la Comisaría Seccional Décima, contando con el apoyo estratégico del Cuerpo de Operaciones Especiales Motorizadas (COEM-Kappa), se desplazaron hasta la intersección de las calles Formosa y Gobernador Ferrary.

En el lugar, los uniformados procedieron a la demora de dos individuos identificados como Brizuela (31) y Ahumada (37). Según fuentes policiales, un hombre mayor de edad los señaló directamente como los presuntos autores de un robo cometido en su inmueble momentos antes, tras el cual habrían intentado darse a la fuga.

Tras la captura, ambos sujetos fueron trasladados y alojados en la dependencia policial correspondiente, quedando a disposición de la Fiscalía de Instrucción en feria del Distrito Sur.

Por su parte, las autoridades judiciales invitaron al damnificado a formalizar la denuncia penal en la Unidad Judicial N° 2, con el fin de avanzar con las medidas procesales de rigor y determinar la responsabilidad de los aprehendidos en el hecho.