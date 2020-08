Detienen a un hombre por abusar sexualmente de dos sobrinitas de siete y nueve años

Un hombre mayor de edad permanece detenido a disposición de la Justicia por, supuestamente, haber abusado sexualmente de dos sobrinitas de 7 y 9 años de edad. La madre de las criaturas fue quien realizó la denuncia. La Justicia activó el protocolo de abuso sexual para ambas niñas, los que habrían dado signos campatibles con abuso sexual. En la jornada de hoy, el detenido sería indagado por el fiscal Carlos Moreno Vázquez.

De acuerdo a lo informado por fuentes judiciales, el hecho habría sucedido el último domingo, en una vivienda de la familia, en la que, al parecer, el ahora detenido había concurrido de visita. Aparentemente, aprovechándose de la confianza que tenía con las niñas y con los padres de estas, el sujeto las habría abusado sexualmente. Una de las pequeñas fue quien le comentó lo que había pasado a su madre, quien se dirigió de inmediato a la Policía y denunció al tío de aquellas.

Informado el fiscal del hecho, ordenó la inmediata detención del sospechoso, quien fue localizado horas después por la Policía y trasladado a la comisaría. En tanto, que la niñas fueron examinadas por el médico legista y se ordenó que reciban asistencia médica.



Abuso sexual infantil

En la gran mayoría de los casos, las víctimas de delitos contra la integridad sexual son niñas, niños y adolescentes. El abuso sexual en la infancia (ASI) sucede cuando una persona, por lo general adulto, utiliza la seducción, el chantaje, las amenazas, la manipulación psicológica o la fuerza, para involucrar a un niño, niña o adolescente en actividades sexuales de cualquier índole.

El abuso sexual puede ser cometido por el padre, abuelo, hermano, tío, sobrino, hermanastros (intrafamiliar) o por alguien que no comparte el hogar ni la familia (extrafamiliar). En este contexto, los expertos remarcan tres datos escalofriantes: más de la mitad de los casos se produce en el interior del hogar; el victimario, es decir, quien perpetra el abuso, es alguien conocido por la víctima y, por lo general, no es solo conocido, sino que tiene algún grado de familiaridad. Distintos estudios indican que la mayoría de los abusadores son familiares de primer grado: tíos, padrastros, padres, abuelos o hermanos, y que los casos se revelarán durante la adolescencia, cuando pueden romper el pacto de silencio, es decir, cuando la niña o el niño ya no siente temor por las amenazas de su agresor sexual.