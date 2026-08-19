Condenaron a 12 años de prisión al padre declarado culpable por abuso sexual

Este miércoles por la mañana se llevó a cabo la audiencia de estipulación de pena para el hombre que había sido encontrado culpable el viernes pasado por un jurado popular, en el marco de una causa por delitos de abuso sexual y corrupción de menores. Luego de escuchar los alegatos formulados por las distintas partes durante la audiencia de cesura, el juez director, Dr. Fernando Damián Esteban, estableció una pena de 12 años de prisión para el imputado.

El hombre había llegado a juicio acusado por abuso sexual con acceso carnal continuado, calificado por el vínculo, en concurso ideal con corrupción de menores, de acuerdo con la acusación mencionada en el desarrollo de la audiencia de estipulación de pena.

La definición del magistrado se produjo después de que las partes expusieran sus respectivos pedidos respecto del monto de la condena. Las solicitudes fueron diferentes entre sí y plantearon una escala que fue desde el mínimo legal reclamado por la defensa hasta los 18 años solicitados por la querella particular.

La pena establecida por el juez no comenzará a cumplirse de manera inmediata, ya que, según se informó, comenzará a cumplimentarse una vez que la sentencia quede firme.

Los pedidos de las partes durante la audiencia

Durante la audiencia de cesura, cada una de las partes presentó su postura respecto de la pena que correspondía aplicar al hombre declarado culpable.

En representación del Ministerio Público Fiscal, el Dr. Alejandro Dalla Lasta Baroni solicitó que se impusiera una pena de 14 años de prisión efectiva. A ese pedido adhirió la asesora de menores, Dra. Sandra López Gardel, quien acompañó lo expresado por el representante del Ministerio Público Fiscal.

La querella particular, en tanto, formuló un pedido de pena superior y requirió que el imputado fuera condenado a 18 años. Por su parte, la defensa adoptó una posición diferente y solicitó que se aplicara el mínimo legal previsto para el delito atribuido.

Finalmente, luego de escuchar los planteos realizados durante la audiencia, el juez director Fernando Damián Esteban estableció la pena en 12 años.

La declaración de culpabilidad

La audiencia de este miércoles se produjo después de una instancia decisiva del proceso. El viernes pasado, un jurado popular había encontrado culpable al hombre por los delitos que se le atribuían. La audiencia realizada ahora estuvo destinada específicamente a establecer la pena que debía cumplir el condenado, una vez determinada su responsabilidad penal por el jurado.

En ese contexto, el juez Fernando Damián Esteban escuchó los alegatos de las partes y luego fijó el monto de la condena en 12 años. El desarrollo de esta etapa del proceso permitió que Fiscalía, querella, defensa y la asesora de menores expusieran sus respectivos pedidos antes de la decisión judicial.

La diferencia entre las pretensiones de las partes y la pena finalmente establecida quedó marcada por los distintos criterios planteados durante la audiencia. Mientras la Fiscalía reclamó 14 años de prisión efectiva y la querella llevó su pedido a 18 años, la defensa solicitó la aplicación del mínimo legal.

El caso: una denuncia realizada en 2020

El origen de la causa se encuentra en un hecho denunciado en el año 2020, por el cual el hombre llegó a juicio acusado de abuso sexual con acceso carnal continuado y corrupción de menores.

La víctima, según la información del caso, es su propia hija. En la descripción correspondiente al caso se señala que el hombre llegó a juicio acusado por abuso sexual con acceso carnal continuado y corrupción de menores, en concurso real.

En cambio, en la descripción de los cargos considerados durante la audiencia de estipulación de pena se consignó la figura de abuso sexual con acceso carnal continuado, calificado por el vínculo, en concurso ideal con corrupción de menores.

La causa, por lo tanto, atravesó las distintas etapas judiciales hasta llegar al juicio oral y a la intervención de un jurado popular, que el viernes pasado determinó la culpabilidad del acusado.

La sentencia aún no está firme

El juez Fernando Damián Esteban estableció finalmente una condena de 12 años para el hombre declarado culpable. Sin embargo, el cumplimiento de la pena quedó sujeto a una condición procesal: la sentencia deberá quedar firme antes de que comience a cumplimentarse.

La definición adoptada este miércoles cerró así la etapa correspondiente a la estipulación de la pena, después de que las partes presentaran sus pedidos y argumentos.

El resultado final se ubicó por debajo de los 14 años solicitados por el Ministerio Público Fiscal, de los que también había adherido la asesora de menores, y de los 18 años requeridos por la querella particular. A la vez, quedó por encima de la pretensión de la defensa, que había reclamado la aplicación del mínimo legal previsto para el delito atribuido.