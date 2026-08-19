Papelón en el juicio por Maradona: analizaron por error estudios médicos de su padre

El juicio por la muerte de Diego Armando Maradona quedó nuevamente envuelto en una polémica luego de que, durante el debate oral, se detectara una irregularidad vinculada con la documentación médica utilizada para analizar el caso.

Según la información difundida, la junta médica habría analizado por error estudios que no pertenecían al exfutbolista, sino a su padre, Don Diego Maradona. La situación fue advertida mientras se desarrolla el debate oral y abrió un nuevo interrogante sobre la documentación que fue incorporada al proceso.

La irregularidad fue informada y generó el cuestionamiento del abogado Mario Baudry, quien representa a Dieguito Fernando Maradona y es pareja de Verónica Ojeda.

El letrado señaló que el documento bajo cuestionamiento corresponde a un estudio realizado en 2015 y puso en duda que la incorporación equivocada pudiera explicarse simplemente como un error o una impericia. "Lo que se cuestiona es un estudio que se le hizo a Diego en 2015", explicó Baudry al referirse a la documentación que ahora quedó bajo análisis.

Los estudios de Don Diego que quedaron incorporados

La situación adquiere particular relevancia porque Don Diego Maradona también estuvo internado y tratado por Swiss Medical en 2015. Según lo informado, los análisis que le realizaron en ese momento dieron mal debido a los distintos problemas de salud que tenía.

La coincidencia temporal de los estudios es uno de los elementos centrales de la controversia. Mientras se analizaba documentación médica vinculada con Diego Armando Maradona, se detectó que parte de los informes correspondía en realidad a su padre. El interrogante que ahora se plantea es si la junta médica realizó un diagnóstico médico sobre la muerte de Diego Armando Maradona basándose en informes que no le pertenecían al exfutbolista.

La cuestión quedó instalada dentro del debate oral y generó el reclamo de Baudry, quien consideró que la situación no debería ser interpretada únicamente como una equivocación administrativa o técnica.

Baudry cuestionó que haya sido una impericia

El abogado que representa a Dieguito Fernando fue contundente al referirse a la posibilidad de que la incorporación de los estudios se hubiera producido de manera accidental.

Baudry sostuvo: "Después de seis años, no creo que haya impericia, sino algo adrede". La afirmación plantea una diferencia sustancial respecto de interpretar el episodio como un simple error. Para el letrado, el tiempo transcurrido desde los hechos y la utilización de la documentación hacen que resulte difícil considerar que se trató solamente de una falla involuntaria.

El abogado también calificó el episodio como un "escándalo" y denunció que se habría adulterado una prueba dentro del proceso.

De esta manera, la controversia no se concentra solamente en determinar a quién pertenecían los estudios médicos analizados, sino también en establecer cómo esa documentación llegó a formar parte del material utilizado durante el proceso y qué incidencia tuvo sobre el análisis realizado.

La duda sobre las conclusiones de la junta médica

Uno de los principales puntos que ahora se encuentran bajo análisis es el alcance que pudo haber tenido la documentación equivocada en las conclusiones médicas vinculadas con la muerte de Maradona.

La pregunta planteada es concreta: ¿la junta médica realizó parte de su análisis sobre la base de informes médicos que pertenecían a Don Diego y no a Diego Armando Maradona?

El dato adquiere relevancia porque los estudios de Don Diego correspondían a una persona que también había estado internada y había recibido tratamiento por Swiss Medical en 2015, con análisis que habían presentado resultados negativos debido a distintos problemas de salud.

La eventual utilización de esos informes en el análisis relacionado con la muerte del exfutbolista introduce una duda sobre el material que fue considerado por la junta médica. Sin embargo, Baudry aclaró que, desde su perspectiva, el error no modificaría las conclusiones centrales de la causa. Es decir, aunque cuestionó severamente la incorporación de los estudios y sostuvo que se habría adulterado una prueba, consideró que la irregularidad no cambiaría aquello que se encuentra en discusión centralmente en el expediente.

Un error que no cambia la causa

La posición expresada por el abogado contiene dos elementos diferenciados. Por un lado, Baudry considera que el episodio no modificaría las conclusiones de fondo de la causa. Por otro, entiende que la utilización de documentación médica perteneciente al padre de Diego constituye una irregularidad de suficiente gravedad como para calificarla de escándalo.

"Creo que este error no cambia nada, pero que de todos modos es un escándalo porque se adulteró una prueba", sostuvo.

El planteo deja planteada una discusión sobre la validez y el manejo de la documentación médica que fue considerada durante el proceso. La controversia surgió a partir de la identificación de un estudio realizado en 2015 que, según lo señalado, correspondía al padre de Diego.

La cuestión central pasa entonces por determinar cómo fueron utilizados esos documentos y si efectivamente formaron parte de los informes analizados por la junta médica para elaborar sus conclusiones sobre la muerte del exfutbolista.